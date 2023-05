By

A quanto pare l’orsa Jj4, accusata di aver ucciso il runner 26enne Andrea Papi, è innocente. A confermarlo è stata la Leal, la quale ha analizzato la perizia veterinaria forense fatta sul corpo del giovane.

Dunque la Leal (Lega antivivisezione) sostiene con fervore che l’orsa Jj4, accusata di aver ucciso il giovane Andrea Papi, è innocente. Questo attraverso un’analisi della perizia veterinaria forense la quale ha confermato che i segni trovati sul corpo del giovane corrisponderebbero a un orso maschio.

La perizia veterinaria forse che prova l’innocenza dell’orsa Jj4

A quanto pare l’orsa Jj4, accusata di aver ucciso il runner 26enne Andrea Papi, rischiando di essere abbattuta, sarebbe innocente. A sostenerlo è stata la Leal, ossia la Lega antivivisezione.

Aurora Loprete, rappresentante legale della Leal avrebbe condotto un’analisi della perizia veterinaria forense condotta sul corpo del giovane dopo la sua morte.

Pare che i morsi trovati sul cadavere corrispondano a quelli di un orso maschio, scagionando completamente l’animale catturato e processato dalle istituzioni politiche.

“La dentatura di un animale, per la medicina veterinaria forense, ha lo stesso valore delle impronte digitali umane e quindi la scienza in questa perizia smentisce le menzogne raccontate da Fugatti”.

Si legge all’interno della relazione pubblicata da Leal.

In particolare, la Lela scrive che, sempre secondo la medicina veterinaria, le femmine di orso presentato non solo una corporatura inferiore rispetto ai maschi, ma anche dimensioni dentali molto più ridotte.

Inoltre, si specifica che in realtà, come sostenuto dal dottor Barbareschi, le ferite trovate non sono riconducibili né ad “un’attività predatoria”, né tanto meno ad “un attacco finalizzato all’eliminazione dell’avversario”.

Altri particolari emersi dall’analisi della perizia

Altri particolari emersi dalla relazioni di Leal sulla perizia veterinaria forense che ha incriminato, probabilmente erroneamente, l’orsa Jj4 sono che: in primo luogo, si afferma che proprio perché la popolazione trentina di orsi è caratterizzata da una limitatissima variabilità genetica, a causa del fatto che proviene interamente da pochi capostipiti.

Per questo, appare strane come la perizia possa affermare con assoluta certezza che si tratti delle informazioni genetiche appartenenti all’orsa Jj4.

A confermare queste tesi sostenute da Leal è stato anche il dottor Rosario Fico, responsabile del Centro di referenza nazionale per la Medicina forense veterinaria.

Fico afferma che per decretare la pericolosità dell’animale, servirebbe un’adeguata e dettagliata ricostruzione dei fatti.

“Se non abbiamo una ricostruzione dei fatti come facciamo a dire che l’animale è pericoloso e quindi deve essere abbattuto? E’ pericolosa perché una madre difende i cuccioli? Non credo”.

Ha commentato il dottor Fico.

In ogni caso la Leal conclude la sua relazione stabilendo che non si conoscono le motivazione che hanno spaventato l’orsa.

Fatto sta, che la scienza stabilisce con certezza che non si sia trattato di un’orsa femmina e in secondo luogo, data la tipologia di attacco (difensivo e non aggressivo) nessun orso dovrebbe essere incriminato.