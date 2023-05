La Sampdoria è matematicamente retrocessa in Serie B

La Dacia Arena, che già giovedì aveva visto i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli, oggi è stata teatro di un’altra sentenza anticipata per la nostra Serie A. Se l’Udinese, infatti, aveva fermato sull’1-1 i campioni d’Italia regalandogli comunque la gioia del titolo dopo 33 anni dall’ultima volta, stavolta, vincendo 2-0, ha sancito la matematica retrocessione della Sampdoria con quattro giornate d’anticipo.

La squadra di Dejan Stankovic, infatti, ha raccolto finora solo 17 punti, tredici in meno del Verona, quartultimo e quindi potenzialmente salvo se le cose dovessero rimanere così. Se anche dovesse vincere tutte le prossime partite, la Sampdoria arriverebbe solo a 29 punti, uno in meno dei gialloblù di Marco Zaffaroni. La sentenza della retrocessione matematica dei blucerchiati arriva a pochi giorni dal ritorno in Serie A dei “cugini” del Genoa, secondi in Serie B, e dopo un campionato in cui, numeri alla mano, non sono riusciti mai ad avere uno scatto d’orgoglio, anche a causa dei vari problemi societari, che hanno portato i tifosi a contestare sempre più spesso il presidente, Massimo Ferrero, ma non la squadra, sempre supportata, anche nell’ultima partita persa contro il Torino a Marassi.

Pereyra e Masina spediscono la Sampdoria in Serie B: la seconda sentenza del campionato arriva sempre a Udine

Se avete bisogno di certezze, o meglio di sentenze, questa stagione dovete passare da Udine, o per lo meno dalla Dacia Arena. Se lo stadio dell’Udinese è stato quello in cui il Napoli di Luciano Spalletti, con il pareggio di uno degli autori della cavalcata dei partenopei come Victor Osimhen, ha potuto festeggiare il terzo scudetto della sua storia (e con cinque giornate di anticipo), stavolta la squadra di Andrea Sottil ha spedito direttamente in Serie B, e quattro turni prima della fine del campionato, la Sampdoria di Dejan Stankovic.

L’incubo che i blucerchiati, purtroppo, stavano assaporando dalle prime battute di quest’anno, è diventato realtà già al nono minuto, quando Roberto Pereyra, sfruttando al meglio l’assist di Festy Ebosele, ha spiazzato Nicola Ravaglia. Poi è arrivato anche un altro sigillo sulla partita, quello di Adam Masina che sfrutta l’assist di uno scatenato Sandi Lovric e chiude, già nel primo tempo, la partita. Che non c’era più nulla da fare, però, per la squadra del serbo, arrivato in corsa, ma neanche lui riuscito nell’intento di provare a cambiare le sorti di una società dilaniata dai problemi, specialmente ai vertici, era chiaro da tempo, ma nelle ultime settimane, mentre le dirette concorrenti stavano aumentando i giri del motore, i blucerchiati non sono mai riusciti a reagire.

Oltre alle questioni extra-campo che chiaramente hanno inciso inevitabilmente sul calciomercato e sulla composizione della squadra, i problemi si sono visti nel gioco e nella fase offensiva dei liguri, senza che l’allenatore sia mai riuscito a risolverli. La Sampdoria, al momento, ha dei numeri veramente pessimi: la differenza reti è di -41, la peggiore del torneo, figlia della difesa più battuta della Serie A con 61 reti a carico e soprattutto dell’attacco peggiore con soli 20 gol realizzati.