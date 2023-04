Amici, rivoluzione dopo oltre 20 anni di storia: la decisione di Maria De Filippi

Il talent Amici si rivoluziona? Dopo 23 anni di grande successo, la padrona di casa Maria De Filippi ha preso una decisione.

Una nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. I talenti sono chiamati a mostrare il meglio, così da poter avere una carriera una volta usciti dal programma e dalla loro casetta. Non mancano le dinamiche e anche i dispiaceri per alcuni allievi che, come da opinione del pubblico – sono usciti prima di arrivare alla finale. La padrona di casa ha preso una decisione dopo quasi 23 anni di programma.

Amici di Maria, il serale continua tra gare e risate

Amici è il talent ad oggi famoso e citato in tutto il mondo, per il suo format e per l’occasione data ai ragazzi di poter studiare ed esibirsi. Una scuola ma anche un programma televisivo, con dinamiche e regole. I ragazzi diventano quasi una famiglia e condividono ogni giorno insieme all’interno della casetta.

Negli anni le cose sono cambiate, migliorando o puntando su altri fattori determinanti. L’obiettivo è però sempre lo stesso: rendere questi ragazzi pronti a gestire il successo e il mondo esterno. Moltissimi i talenti usciti da questo programma oggi famosi: Elena D’Amario, Andreas Muller, Alessio La Padula, Irama, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giuseppe Gioffrè, Andrea Dianetti e moltissimi altri ancora.

Una scuola e una vetrina per dei ragazzi che nella vita vogliono cantare e ballare. La padrona di casa Maria De Filippi, ad un passo dalla finale, prende una decisione definitiva.

La decisione presa da Maria De Filippi

Se i telespettatori da anni puntano il dito sulla registrazione anticipata delle puntate del Serale, la De Filippi si è sempre battuta per la diretta. Per fortuna, la finale del Talent è sempre in diretta e di solito il sabato sera.

Se a metà settimana si hanno già tutti gli spoiler della puntata del sabato, almeno per la finale non ci sono sorprese già raccontate sul web.

La finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi viene spostata. Era in programma per il sabato 13 maggio e invece si terrà – in diretta – per la domenica 14 maggio.

La decisione è stata presa per non impattare con l’Eurovision Song Contest 2023, il grande evento che sarà trasmesso da Liverpool con la partecipazione attesa di Marco Mengoni. Come evidenziato da Pubblitalia, Mediaset ha deciso di far slittare la finale di Amici così da non accavallare i due programmi di punta.

Questo vuol dire che per la finale di Amici si aspetterà un giorno in più, dal sabato alla domenica. Un modo per Canale 5 e Rai 1 per non sfidarsi a colpi di share. Per non ripetere l’errore della Finale di Sanremo, mandando in onda ugualmente C’è Posta per Te, Mediaset ha deciso di spostare la finale e lasciare spazio all’Eurovision.