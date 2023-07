Verstappen partirà davanti a tutti nella Sprint Race del Gp del Belgio

Ancora Max Verstappen davanti a tutti, anche in Sprint Race. La Ferrari partirà invece dalla seconda fila: semafori verdi alle 17.05.

A Spa Verstappen ancora più veloce di tutti. Il campione del mondo domina come al solito tutte le qualifiche, arrivando in pole per la Sprint Race di questo pomeriggio. Semafori verdi alle 17.05, l’inizio della gara veloce (44 giri) è slittato dopo la decisione della commissione di gara. Rammarico Leclerc: “Ho sbagliato, c’erano le condizioni per essere primi oggi in qualifica”.

F1, Gp del Belgio: Max Verstappen davanti a tutti in Sprint Race

L’olandese Max Verstappen sente quasi odore di casa in Belgio, e si prende la Pole della Sprint Race dominando tutte le fasi di qualifica. Il campione del mondo prosegue il suo dominio (quasi) incontrastato nella tappa del mondiale che preferisce. In Belgio infatti il pilota RedBull si sente come a casa, e lo ha dimostrato nella giornata di ieri e in quella odierna. Max ha preceduto di 11 millesimi Oscar Piastri, che partirà con la sua McLaren dalla seconda posizione per la Sprint Race delle 17.05 di oggi.

La Ferrari riesce invece a posizionarsi in seconda fila con Sainz a soli 25 millesimi da Verstappen. Leclerc invece dalla quarta posizione è arrivato a 0”195 dal campione del mondo, ma senza quell’errore che il monegasco ha commesso nel suo miglior giro avrebbe anche potuto insidiare la prima posizione.

Simply unstoppable ‘round Spa! 🚀 Max Verstappen set the sectors alight with the fastest lap of qualifying 🤯#BelgianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/FYGaeksUH2 — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Lo ha detto lo stesso Charles a fine prove, dicendosi molto deluso: “Ho commesso uno sbaglio, c’erano tutte le condizioni per essere il più veloce oggi”. Al quinto posto troviamo invece Norris, che continua la sua scia positiva con la sua MCL60. Segue l’Alpine di Gasly ed Hamilton, che invece è stato clamorosamente rallentato da Russel, compagno di Mercedes. Il compagno di scuderia RedBull invece chiude ottavo, a quasi un secondo da Verstappen.

Verstappen, il sorriso dopo la sfuriata in radio

Dopo la sfuriata in radio ai danni dell’ingegnere italiano – con il quale poi il pilota si è scusato a fine prove – a Verstappen è tornato il sorriso. Oggi post qualifiche infatti l’olandese ha detto di essere soddisfatto da quanto fatto dal team: “Sono andato piano nel secondo settore, oggi non si doveva rischiare ma sono contento, va bene così. A noi serviva la pole, mediamo come andrà nel pomeriggio. Stare davanti sarà fondamentale“.

Durante le qualifiche di ieri a Spa il pilota olandese si era sfogato con il team e in particolare con il fidato Gianpiero Lambiase. Verstappen era molto innervosito dal fatto che, anche se la pole sarebbe andata a lui con tutta probabilità, dovendo sostituire il cambio in ogni caso per le 5 posizioni di penalità automatiche non sarebbe partito dalla prima fila.