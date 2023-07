Un giovane di Tolmezzo, Matteo Chieu, è morto a causa di una puntura di zanzara in Brasile. Si trovava in visita con la madre da alcuni parenti.

Il ragazzo è morto nella giornata di ieri, per colpa di una puntura di zanzara in Brasile. Matteo Chieu si trovava in Sudamerica con la madre, che lo aveva portato a visitare il suo paese d’origine.

Morto in Brasile Matteo Chieu: punto da una zanzara

Era arrivato in Brasile con la madre Danise Farias, donna originaria di Salinopolis dello Stato del Pará, per incontrare alcuni parenti brasiliani materni. Le condizioni del ragazzo, punto da una zanzara, sarebbero peggiorate velocemente. Matteo Chieu è morto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza a causa delle complicanze relative alla puntura. Il padre, Roberto Chieu è italiano e residente a Tolmezzo, dove possiede un’attività nel centro. L’uomo appresa la notizia è subito partito alla volta del Brasile.

Matteo frequentava il primo anno al liceo scientifico, al Centro Salesiano Don Bosco di Tolmezzo, dove aveva concluso anche le scuole medie della città in provincia di Udine. Sono ancora in fase di accertamento le cause della morte. Il giovane era partito con la madre subito al termine degli studi – con ottimi risuolati da parte del 14enne -. Una volta chiusi i libri i due avevano deciso di recarsi subito in Brasile per una vacanza, con la volontà di passare qualche giorno insieme alla famiglia della madre, originaria del Sudamerica.

A dare la notizia del tragico evento è stato il Messaggero Veneto, anche se al momento non sono trapelati ulteriori dettagli riguardanti le patologie che avrebbero provocato il decesso di Matteo.