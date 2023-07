“Quando finisce il caldo”, Giuliacci svela le date del ribaltone: pioggia e vento

Ecco le previsioni del meteo di Giuliacci. Il colonnello spiega cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. In arrivo pioggia e vento.

Vi sveliamo tutto sul tempo previsto per i prossimi giorni sul nostro Paese. Ecco cosa potrebbe accadere presto.

Le condizioni del tempo attuali in Italia

Negli ultimi giorni la situazione meteorologica italiana è a dir poco precipitata. Il nord è stato segnato da piogge, venti e addirittura grandinate, eventi assolutamente inaspettati a luglio.

Questi accadimenti fanno riflettere in molti sul cambiamento climatico e sui suoi effetti. Eventi estremi sono accaduti anche al sud Italia, dove, al contrario, si sono registrate temperature da record.

In alcune località, tra cui Catania, si sono registrati picchi superiori ai 40 gradi. Proprio per questo motivo, sono tantissime le persone che temono per la loro sicurezza e che adesso vogliono sapere quali sono le previsioni del meteo dei prossimi giorni.

In Sicilia, oltre all’aeroporto di Catania che è stato chiuso la settimana scorsa per via di un incendio, è stato chiuso anche l’aeroporto di Palermo per via di vari incendi scoppiati in prossimità.

Si sono registrati ben 4 morti a causa degli incendi, i cui roghi sono sparsi su tutta la regione e sono stati identificati come più di 50. La situazione è davvero disperata sull’isola e anche la carenza di energia elettrica e di acqua sta aumentando il carico.

Anche per questo, i siciliani e in generale tutti gli italiani sperano che nei prossimi giorni la situazione climatica possa migliorare. Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono le previsioni del meteo di Giuliacci e in particolare questo tempo e quando si placherà.

Le previsioni del meteo di Giuliacci: pioggia e vento

Il colonnello Giuliacci si è espresso sulle previsioni del meteo dei prossimi giorni. In base a quanto dichiarato dall’esperto, il prossimo weekend potrebbe essere segnato dal bel tempo al sud.

Il caldo, però, potrebbe superare facilmente anche i 35 gradi. Ed è proprio questo fattore che preoccupa i tanti italiani e i viaggiatori che attualmente si trovano al sud Italia.

Nella zona nord del nostro Paese, invece, dovrebbero continuare le nubi e il tempo fresco e piuttosto instabile, che potrebbe portare a piogge, grandine e vento.

Ma a cosa è dovuto ciò? Il caldo del sud sarebbe dovuto a una corrente che arriva dal Sahara, mentre il freddo del nord da una che spinge dalla Gran Bretagna. Le zone del nord più segnate potrebbero essere quelle di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige.

Quelle del sud, invece, saranno in particolare la Calabria e la Sicilia. In tantissimi chiedono al colonnello quando terminerà questo tempo estremo che si è abbattuto sull’Italia. L’esperto, però, non può rispondere con certezza, perché la situazione attuale sarebbe piuttosto imprevedibile.

L’esperto conferma che attualmente nessuno strumento a lunga gittata è adeguato per monitorare questi cambiamenti repentini di tempo. Soltanto in anticipo di un giorno o di poche ore sarà possibile capire se il maltempo cesserà al nord del nostro Paese e il caldo asfissiante lo farà, invece, al sud.