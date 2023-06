Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele

By

Silvio Berlusconi, ex primo ministro e leader del partito Forza Italia, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. L’annuncio è stato dato da fonti ufficiali e la notizia è stata già riportata dai principali media, anche se non è ancora emersa nessuna dichiarazione ufficiale da parte del suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo che ha aggiornato media e cittadini delle condizioni del leader, quando l’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato per una lieve insufficienza respiratoria nel mese di maggio.

Berlusconi ha avuto diversi problemi di salute negli ultimi anni, tra cui un intervento al cuore nel 2016 e la diagnosi di Covid-19 nel settembre 2020. La scoperta della leucemia risale invece all’ultimo periodo e sembrava procedesse tutto nel verso giusto, come affermato dalla stessa famiglia e dai medici del leader. Nonostante le difficoltà Berlusconi ha continuato ad essere attivo alla politica italiana e sostenendo Forza Italia.

Berlusconi è nuovamente ricoverato al San Raffaele

La notizia del ricovero di Berlusconi arriva dopo che l’ex presidente del Consiglio ha già passato 45 giorni ricoverato al San Raffaele. ail suo primo ricovero ha suscitato preoccupazione e solidarietà da parte di molti politici italiani, tra cui Mario Draghi e il leader del Partito Democratico Letta. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo sostegno a Berlusconi e alla sua famiglia durante il primo ricovero dal quale Berlusconi è stato dimesso il 19 Maggio.

A seguito delle dimissioni e del ritorno alla solita routine Berlusconi ha rilasciato un’intervista e diverse dichiarazioni, dove ha spiegato come si sentiva e come è stato il percorso ospedaliero.

Berlusconi è arrivato all’ospedale San Raffaele e lo ha fatto accompagnato dalla sua scorta. Al momento si trova nel reparto Q1 quindi non nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato in precedenza. Secondo le informazioni disponibili, dovrebbe trascorrere la notte in ospedale.

Le parole del leader di Forza Italia dopo le dimissioni dallo scorso ricovero

Berlusconi è stato uno dei personaggi più controversi e chiacchierati ma anche uno dei più iconici e aporezzati della politica italiana degli ultimi decenni. Ha guidato il governo italiano per tre volte, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Durante il suo mandato, ha promosso diverse riforme economiche e sociali, ma è stato anche coinvolto in diversi scandali, tra cui quelli legati alla sua vita privata e alla sua attività imprenditoriale.

Nonostante le critiche e le controversie, Berlusconi ha mantenuto una forte base di appoggio e sostegno da parte degli elettori italiani, grazie alla sua abilità comunicativa e alla sua capacità di identificarsi con le preoccupazioni e le aspirazioni della gente comune. Il suo partito Forza Italia è tuttora una forza politica importante e di spicco nella politica italiana.

Il ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano ha mostrato un segnale della sua fragilità fisica, ma ha rivelato la sua resilienza e determinazione a rimanere attivo nella politica italiana. Nonostante la sua età e i suoi problemi di salute, Berlusconi continua ad essere un personaggio influente nella scena politica italiana, e la sua voce e il suo sostegno possono fare la differenza in molte questioni importanti per il futuro del Paese.

Berlusconi ha parlato del suo periodo di ricovero e della sua ripresa successiva al ritorno a casa. Il leader ha ringraziato i medici e il personale sanitario del San Raffaele per la professionalità e dedizione, nonché la sua famiglia e gli amici per il loro sostegno durante il suo periodo di difficoltà. Inoltre ha voluto sottolineare l’affetto sincero che ha ricevuto dai suoi sostenitori e dai leader politici, sia di maggioranza che di opposizione.

Il leader ha precisato inoltre anche la determinazione personale nel continuare il percorso lavorativo alla guida di Forza Italia senza “rottamare nessuno” ma proseguendo il “rinnovamento” del suo movimento e mantenendo il suo impegno a “presidiare il centro”.

Le parole di Berlusconi hanno sottolineato la sua gratitudine per il sostegno ricevuto durante il suo periodo di ricovero e la sua determinazione a continuare il suo lavoro politico nonostante le difficoltà fisiche.