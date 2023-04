Sapete chi produce il caffè che comprate al discount? Pochi conoscono la verità

By

Chi produce il caffè che comprate al discount, ve lo siete mai chiesto? Abbiamo finalmente la risposta. Nessuno se lo aspettava. Ecco la clamorosa scoperta che lascerà anche voi di sasso.

I grandi e piccoli discount vendono prodotti a prezzi davvero convenienti. Tra quelli più acquistati dalle famiglie italiane c’è il caffè. Ma vi siete mai chiesti chi lo produce? Ecco la risposta che vi sbalordirà.

Prodotti del discount, quando la convenienza non è solo economica

La crisi economica che da anni ormai domina il nostro Paese e le nostre vite, ci ha costretti a cambiare abitudini. Fare la spesa continua ad essere oggi un problema per molte famiglie che a causa dei prezzi altissimi dei prodotti e beni di prima necessità, faticano ad arrivare a fine mese.

Se prima c’era la tendenza a fare compere e acquisti nei grandi supermercati e a comprare in prevalenza prodotti di marca, spendendo anche prezzi non proprio convenienti, la situazione oggi è completamente diversa.

Il cibo è diventato un lusso, o quasi. Certo, farne a meno non è possibile ma ciò che invece è possibile fare è risparmiare attuando delle strategie intelligenti. Una di queste è per esempio fare la spesa al discount.

Ce ne sono tantissimi dislocati sull’intero territorio nazionale e per fortuna, ci viene da dire. Queste grandi catene di supermercati sono la salvezza per tante famiglie italiane che devono farsi i conti in tasca prima fare acquisti.

Al discount è possibile trovare ogni genere di prodotto, anche di ottima qualità ma a prezzi senza dubbio più bassi rispetto a quelli proposti dai grandi marchi. Perché è possibile un risparmio così importante quando si fa la spesa si discount? La risposta è duplice.

Da un lato, è la presenza di accordi commerciali tra ditte e supermercati a garantire prezzi bassi o comunque accessibili. Dall’altro è il packaging, ovvero il confezionamento, semplice e spartano a permettere ai grandi colossi economici di risparmiare (anche in pubblicità) e potersi permette di vendere prodotti a prezzi più bassi.

A questo proposito, vi siete mai chiesti chi è che produce i prodotti che acquistate al discount? Il caffè, per esempio, da dove proviene? Oggi lo scopriamo e siamo sicuri che la risposta vi sorprenderà.

Chi produce il caffè venduto al discount

Per anni si è creduto a questa equazione: discount=prodotti scadenti. Oggi in tanti si sono invece ricreduti.

La crisi economica e l’aumento spropositato dei prezzi ha costretto tante famiglie a cambiare stile e abitudini di vita. Se prima acquistare nei grandi supermercati era qualcosa di scontato, ora scontato è fare la spesa al discount per risparmiare.

Sappiamo come funziona. Queste catene di supermercati “minori” acquistano e vendono prodotti a prezzi accessibili, adatti alle tasche di tutti. Le ragioni per cui esistono questi prezzi così competitivi le abbiamo spiegate sopra: accordi commerciali, confezionamento semplice e assenza di pubblicità.

I prodotti venduti al discount, dunque, non costano di meno perché sono scadenti, al contrario. Anche i più scettici si sono ricreduti. Tutto ciò che acquisti in questi supermercati, talvolta lascia di sasso proprio per la bontà e la qualità.

Se anche voi fate la spesa, sempre o talvolta, al discount, avrete senza dubbio provato almeno una volta ad acquistare il caffè. Lo avete trovato buonissimo, vero? Anche se magari la marca riportata sulla confezione non è famosa.

Sapete però chi è che produce il caffè che troviamo al discount? Se la risposta è no, continuate la lettura perché oggi sveleremo il mistero. Secondo alcune indagini di mercato, il caffè è tra i prodotti più ricercati, acquistati e consumati dagli italiani. Impossibile vivere senza.

Proprio perché è uno dei pochi lussi che ancora possiamo concederci, viene naturale pensare di acquistare la marca migliore e più costosa. Se vi dicessimo però che anche il caffè venduto al discount è eccellente? Forse non lo sapete, ma a produrre questo nettare incredibile sono sempre le grandi aziende.

Volete un esempio? Il caffè senza marca nota che è venduto nei supermercati Conad, è prodotto da Lavazza ma la differenza di packaging ovvero confezionamento, permette di venderlo a un prezzo senza dubbio più accessibile rispetto a quello che sulla confezione riporta a caratteri cubitali il nome dell’azienda.

Il caffè Don Jerez, che puoi trovare all’Eurospin e che è tra i prodotti più venduti da questo discount, sapete chi lo produce? L’azienda Pellini che è famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo.

I caffè senza marca dell’Esselunga li produce la Kimbo mentre quelli del gruppo Aldi, è l’azienda Carraro che si occupa della produzione, vendita ed esportazione del caffè dal 1927. Insomma, come puoi notare, puoi fare ottimi acquisti a prezzi convenienti.