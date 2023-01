Vendita Milan, i pm aprono un’inchiesta

By

A seguito della vendita del Milan e della successiva inchiesta, pare che al momento ancora non ci siano degli indagati effettivi.

E questo ciò che si emerge attraverso un aggiornamento della questione in cui al centro si parla di ipotesi di reato di appropriazione indebita.

L’inchiesta che vede il Milan come protagonista

Attualmente è in corso un’inchiesta secondo la quale si sta indagando sui comportamenti che si sono avuti nel momento in cui si è portato avanti l’acquisto della squadra calcio del Milan.

Un fascicolo che al momento si trova nelle mani del PM di Milano, Giovanni Polizzi.

E questo è una vicenda che ha avuto inizio nel momento in cui è stato presentato un esposto da Blue Skye, colui che in passato ha ricoperto il ruolo di socio di minoranza all’interno della gestione del celebre Club i cui colori sono conosciuti in tutta Italia, e sono il rosso e il nero.

Un esposto all’interno del quale si fa riferimento alla vendita portata a termine da Elliot verso il RedBird che vede alla guida Gerry Cardinale.

Al momento non non è presente nessun indagato all’interno dell’indagine secondo la quale si parla addirittura di un reato che appartiene alla categoria di appropriazione indebita.

L’esposto fatto da Blue Skye

Era il mese di settembre del 2022 il periodo in cui Blue Skye, utilizzando come portavoce i legali Emanuele Breggia, Maurizio Traverso e Federico Cervoni, avevano iniziato a parlare di un comportamento illecito all’interno dell’udienza di fronte al tribunale civile di Milano.

In quell’occasione avevano però rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza in quanto si era già conclusa la compravendita della squadra calcistica anche se è rimasto in ogni caso sospeso un procedimento civile che ha avuto inizio da Blue Skye mentre, come controparte, c’è Elliot.

Il tutto sembra fare riferimento ad un capitolo particolare di questa vicenda.

Ma qual è la vicenda che ha fatto scatenare il tutto?

Pare che Blue Skye abbia avanzato delle lamentele nel momento in cui non è stata messa al corrente dei dettagli riguardo alla vendita e quindi portando avanti una vera e propria condotta fraudolenta causando non pochi danni.

E’ questo ciò che è accaduto nel momento in cui si è conclusa la vendita alla società rossonera fatta da Elliot a RedBird.

Dopo l’esposto, la procura di Milano ha preso in mano la situazione anche se ha scelto in ogni caso di non rilasciare dichiarazioni al riguardo né tantomeno divulgare dettagli della vicenda.

Nonostante ciò, da ciò alcune indiscrezioni trapelate, sembra che le acquisizioni attualmente sono gestite dalla guardia di finanza.