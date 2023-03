Vecchia cesta per il bucato: la migliore idea di riciclaggio sconosciuta a molti

Ecco come riciclare una cesta rotta del bucato. Realizzerete qualcosa di straordinario che userete sempre per i vostri pic-nic.

Vi sveliamo un metodo incredibile che vi permetterà di riciclare un cesta rotta, per creare con le vostre mani qualcosa che utilizzerete tutte le volte che volete.

Vecchia cesta per il bucato, non gettatela via

Quante volte vi sarà capitato di rompere la vostra cesta per il bucato. Si tratta di oggetti molto fragili, costruiti in materiali davvero economici che spesso lasciano a desiderare. Di solito, infatti, non si investono molti risparmi per l’acquisto di questi oggetti, che si comprano nella prima bottega localizzata sotto casa.

Ed è proprio per questo che, anche provate dal peso del nostro bucato colmo d’acqua, perdono i vari pezzi o si rompono irrimediabilmente. Se avete una vecchia cesta per il bucato che si è rotta e non sapete più cosa farvene, vi consigliamo di non gettarla via assolutamente.

Intanto vi informiamo che si tratta di materiali che non sono facilmente riciclabili, in quanto costituiti da più tipi di plastiche e di microplastiche dure. E in generale, dovete sapere, che a parte gli imballaggi, quasi nessun tipo di plastica può essere riciclato.

Per questo, è fondamentale che ci pensiate due volte prima di gettare un prodotto di questo tipo. E anche perché oggi vi spiegheremo come riciclare una cesta rotta, per dare vita a qualcosa di incredibile, che siamo sicuri che userete sempre. Infatti il riciclo di vecchi oggetti è sempre la cosa migliore.

Riciclare una cesta rotta, ecco come

Tutto quello che vi serve è una cesta rotta, appunto, e poi di un po’ di tessuto di iuta, di una corda e di alcuni bastoncini di legno.

La prima cosa che dovrete fare è tagliare la vostra cesta con l’ausilio di alcune forbici, in modo da ottenere la forma che più vi piace. Se ritenete sia troppo grande, ad esempio, potete ridurne le dimensioni in modo che risulti più maneggevole e facile da trasportare.

Poi iniziate a rivestire la cesta, tagliando la stoffa di iuta e attaccandola alla vostra cesta utilizzando magari della colla a caldo. Fatto ciò, potete procedere tanto vita a una sorta di volume robusto con l’aiuto dei bastoncini di legno.

Questa procedura serva per fare in modo che la vostra cesta rotta non sia più flessibile e diventi rigida. Attaccati i bastoncini con la colla a caldo, adesso potete avvolgere attorno a tutta la cesta una corda, che fissi bene il tutto e che funga da ulteriore decoro.

Ricordate che potete usare la stoffa del colore che più vi piace, in modo da conferire un tocco di allegria alla vostra creazione. Potete usare la vostra cesta riciclata come più vi piace: noi vi consigliamo di portarla sempre con voi quando fate i vostri pic-nic.

Siamo sicuri che questa cesta, fatta con le vostre mani, vi darà tanta voglia di utilizzarla e di preparare del buon cibo da gustare su un prato fiorito con tutta la vostra famiglia.