Ricicla una gruccia e un paio di mollette per il bucato in questo modo geniale

Con una gruccia e un paio di mollette si può fare tanto. Ecco cosa fare con questi oggetti. Si può optare per il loro riciclo e utilizzarli in diversi modi. Vediamo come.

Riciclare le grucce e le mollette per il bucato si può e serviranno soltanto un paio di passi per riuscirci. Oggi il riciclo è diventata una priorità per molti di noi, in quanto la questione della bassa quantità di risorse presenti sul nostro Pianeta sta diventando sempre più cruciale. Oggi quindi la prima missione a cui dobbiamo assolvere nel corso della nostra vita è proprio quella di preservare i beni e le risorse del nostro Pianeta facendo ben attenzione a ridurre gli sprechi e gli eccessi. Ecco quello che si può iniziare a fare a tal proposito.

Ecco una gruccia e un paio di mollette: come reciclarli

Se vi dicessimo che si possono riciclare anche oggetti che non avremmo mai immaginato come le grucce e le mollette per il bucato?

Non si tratta di qualcosa di folle o di poco reale anzi è una pratica che sempre più persone attuano proprio per evitare inutili sprechi.

Il riciclo di grucce e mollette, inoltre, è più semplice di ciò che pensiamo infatti bastano soltanto alcuni passaggi per fare in modo che essi diventino dei beni importanti per la casa e per la vita di tutti i giorni.

Come si possono riciclare questi due oggetti? Seppur possa apparire del tutto strano o anche complicato, in realtà il processo di riciclo delle grucce e delle mollette per il bucato è abbastanza semplice. Inoltre esso può essere fatto facilmente a casa, con pochi strumenti e materiali che spesso troviamo nelle nostre case.

Cosa si può ottenere da una gruccia e da una molletta? Scopriamo insieme le varie idee.

Ricicla una gruccia e un paio di mollette: prima idea

Avete mai pensato che la gruccia che abitualmente utilizzate per i vostri vestiti possa diventare un bellissimo portachiavi?

Probabilmente a pochi è venuto in mente, ma si tratta di un processo alquanto semplice che molti di noi stanno già attuando da un po’ di tempo. Come fare?

La prima cosa che bisognerà fare è quella di separare la parte superiore della gruccia dalla parte inferiore. Per fare ciò, basta piegare delicatamente la parte superiore della gruccia in modo da staccarla dalla parte inferiore. Una volta eseguito questo semplice passaggio, è possibile utilizzare la parte inferiore come base per la creazione del portachiavi.

Per realizzare poi il portachiavi vero e proprio, bisogna poi avvolgere il filo metallico della gruccia intorno alla base così da creare una spirale. Questa operazione può essere fatta facilmente con le mani, ma se non dovesse essere così semplice, può anche essere realizzato tramite l’aiuto di una pinza.

Una volta creata la spirale, è possibile aggiungere una molletta al centro, in modo da creare un oggetto colorato e divertente. In questo modo, infatti, vi basterà colorare la molletta come più desiderate e così da avere un portachiavi colorato e super alla moda.

Portafoto: seconda idea

Quante volte capita di non avere un portafoto per poter racchiudere tutti i momenti preziosi della propria vita?

Purtroppo spesso. Al giorno d’oggi, infatti, le foto sono alla portata di tutti ed è sempre più semplice pubblicarle e averle a casa. I portafoto, invece, non sono sempre presenti in casa. Se vi dicessimo che si può realizzare usando le mollette per il bucato? Non è un sogno ma la realtà. Come fare?

Il processo di creazione del portafoto è davvero semplice; infatti basta piegare la molletta in modo che le due parti si incontrino e poi inserire all’interno una foto o una cartolina.

Una volta fatto ciò, è possibile appendere il portafoto a una corda o a un filo, in modo da creare un’originale decorazione per la casa. In questo modo, quindi, si potranno avere con sé le proprie foto senza dover spendere necessariamente per acquistare vari portafoto per la casa.

Sottopentola: ulteriore idea

Un altro modo per riciclare le mollette è quello di utilizzarle per creare del sottopentola o anche dei sottobicchieri. Come fare?

Vi basterà eliminare la parte metallica presente al centro della molletta e unire, tenendo ferme le estremità della molletta, le varie mollette. Vi basterà il numero preciso in base al diametro del sottopentola. Dovrete quindi posizionare le varie mollette come se fosse un cerchio, incollando tutte le varie estremità. Una volta fatto ciò, avrete il sottopentola ideale per la grandezza della pentola che utilizzate di solito.

Vaso per fiori: ultima idea

Le mollette possono essere utilizzate anche per realizzare un vaso per la vostra pianta o per i fiori. Come?

Vi basterà incastrare la molletta all’interno di un recipiente che poi utilizzerete per la pianta. Dovrete quindi inserire le mollette lungo tutta la circonferenza del recipiente così da coprirlo tutto e da non farlo vedere all’esterno. Una volta fatto ciò, potrete decorarlo inserendo anche degli inserti come bottoni, pizzo, orli o anche colorarlo così da poterlo abbinare facilmente all’arredamento della vostra casa. Vi basterà utilizzare la colla a caldo e divertirsi con la fantasia.

Ecco che il consiglio “ricicla una gruccia e un paio di mollette” non è solo un semplice consiglio, dal momento che si può ottenere tutto questo. Come si dice in questi casi, provare per credere.