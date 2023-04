Vasca da bagno, come pulirla senza fatica: con poche gocce torna come nuova

La pulizia di una vasca da bagno non deve essere mai trascurata. Con poche gocce di questo ingrediente, tornerà quasi subito come nuova.

Le vasche da bagno sono disponibili in una varietà di modelli, stili e materiali, dalla ceramica standard o smaltata al metallo, alla porcellana e alla resina. Si può selezionare una vasca da bagno in base al proprio bagno o all’arredamento della casa.

Tuttavia, a causa dell’uso quotidiano, le vasche da bagno spesso si sporcano e richiedono una pulizia frequente. Per affrontare questo problema, abbiamo creato questa guida per fornisce informazioni dettagliate su come pulire le vasche da bagno con metodi naturali.

I consigli e le modalità di questa guida possono essere applicati a qualsiasi tipo di materiale che compone la vasca. Mantenere una casa immacolata e organizzata è un sogno per molti, ma la pulizia può essere un compito arduo.

Senza i prodotti adeguati, si potrebbe non ottenere i risultati desiderati, soprattutto in bagno. Tra i vari sanitari del bagno, la vasca da bagno è uno dei più difficili da pulire.

Con questi metodi di pulizia si potrà dire addio a opacità, ruggine e calcare con una varietà di rimedi naturali che restituiranno lucentezza e brillantezza alla vasca da bagno, facendola sembrare nuova ancora una volta.

Come eliminare ruggine e calcare

Per evitare la formazione di ruggine, si consiglia di asciugare accuratamente la vasca con un panno dopo ogni utilizzo. Nel caso in cui la ruggine si sia già sviluppata, può essere efficace trattare la superficie con bicarbonato di sodio o cremor tartaro.

Per un risultato ancora più brillante, proseguire il processo di pulizia con una soluzione di acqua e aceto. Per rimuovere il calcare, invece, l’aceto è senza dubbio la soluzione ideale. Basta spruzzare nella vasca da bagno una miscela detergente di acqua, aceto e sapone per i piatti e poi asciugare la superficie.

Invece, se l’intento è quello di rivitalizzare la propria vasca da bagno, l’olio di trementina è la soluzione naturale ideale.

Mescolare 20 grammi di olio di trementina con un cucchiaino di sale fino, applicarlo uniformemente con una spugna, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare l’eccesso con acqua. Dopo pochi istanti, il bagliore della vasca da bagno senza sostanze chimiche aggressive sarà eccezionale.

Quanto spesso bisogna pulire la vasca da bagno?

Come regola generale, si consiglia di pulire settimanalmente il bagno, prestando particolare attenzione al lavabo e ai sanitari. Per la vasca di solito è sufficiente una pulizia mensile, poiché durante l’uso viene risciacquata frequentemente.

Nelle case in cui circola nelle tubature acqua dura, è consigliabile pulirla più spesso per evitare l’accumulo di calcare e schiuma di sapone. Una pulizia costante renderà la pulizia futura un gioco da ragazzi e farà risparmiare tempo ed energia.

Può essere effettuata una corretta pulizia con i prodotti sopra menzionati e prontamente disponibili, a cui bisogna aggiungere un bel po’ di olio di gomito.

Contrariamente alla credenza popolare, non è necessario spendere una fortuna in prodotti per la pulizia specializzati quando sarà sufficiente l’aceto, il bicarbonato di sodio o l’olio di trementina. Ricordare di programmare sessioni di pulizia regolari per evitare che lo sporco si accumuli e diventi troppo denso.