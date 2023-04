Incidente stradale in provincia di Asti, morte quattro persone

Un grave incidente stradale è quello che è avvenuto, questa notte, in provincia di Asti. Un bilancio tragico: quattro persone sono decedute nello schianto. Vediamo cosa è successo.

Il tutto è accaduto intorno alle ore 22 di ieri sera, sulla strada provinciale che collega la Liguria al Piemonte.

Incidente stradale nel giorno di Pasqua

Un bilancio tragico quello dell’incidente avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale che collega la Liguria al Piemonte. Lungo la strada provinciale 456, in provincia di Asti, a Nizza Monferrato per la precisione, due auto si sono scontrate.

Intorno alle ore 22, due auto si sono scontrate e, sul posto, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario, per le operazioni di soccorso, quanto anche per rimuovere i veicoli ed effettuare tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente stesso, in quanto la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Intorno alle 22, sulla provinciale che collega la Liguria con la zona del Monferrato (la cosiddetta strada del Turchino), le due auto si sono scontrate e, nell’impatto, sono decedute quattro persone. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco sia dalla stessa Nizza Monferrato, quanto anche da Asti, provincia dove insiste la strada dell’incidente stesso.

La Polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni trapelate dalle Forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto, le vittime sono un 23enne di Asti e tre ragazzi 30enne di origine macedone.

Scontro fra due auto, morti in 4

Uno scontro, come dicevamo, quello che è avvenuto, sulla strada provinciale 456, nel tratto in località Ponte Verde a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Nello scontro, entrambe le auto sono rimaste completamente distrutte, una delle quali è finita anche contro il guardrail. Lo scontro frontale non ha lasciato scampo alle persone che si trovavano negli abitacoli, tanto che sono stati i Vigili del Fuoco a doverli estrarre dalle lamiere delle loro auto.

Il giovane 23enne della provincia di Asti era alla guida di una delle due auto protagoniste dello scontro e si è andata a scontrare contro quella dove viaggiavano i tre ragazzi macedoni. Come dicevamo, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Asti e dalla stessa Nizza Monferrato e le operazioni di soccorso sono state molto difficili, in quanto le due auto sono andate completamente distrutte, di cui una direttamente finita sul guardrail.

La polizia stradale di Asti sta cercando di fare tutti i rilievi del caso per capire quali siano state le motivazioni di tale violento incidente, se si sia trattato dell’alta velocità, di un malore, o di un colpo di sonno di uno dei due che era alla guida delle auto stesse.

Una tragedia che ha portato, però, alla morte di 4 persone e sulle quali si sta indagando per ricostruire cosa sia effettivamente successo, insieme alla dinamica dei fatti.