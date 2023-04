Preziosissima scoperta, altro che disperso: è stato ritrovato dopo 30 mila anni

Una preziosissima scoperta potrebbe cambiare la storia antica di un piccolo e amatissimo roditore. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Lo scoiattolo è un piccolo animale roditore che si trova in tutto il mondo, incluse l’America del Nord, l’Europa, l’Asia e l’Africa. È noto per la sua coda folta, che utilizza per bilanciarsi e comunicare, e per la sua capacità di arrampicarsi sugli alberi e correre lungo i rami.

Gli scoiattoli sono spesso visti raccogliere e conservare noci e altri alimenti per i mesi invernali. Sono anche noti per il loro comportamento giocoso e si possono vedere che si inseguono l’un l’altro intorno agli alberi e attraverso i prati.

Gli antenati degli scoiattoli sono esistiti per milioni di anni, ma la forma attuale degli scoiattoli è apparsa circa 35-40 milioni di anni fa, durante il periodo dell’Eocene, un’era geologica del Paleogene.

Gli scoiattoli moderni sono evoluti da antenati che vivevano sugli alberi e che si sono adattati alle loro abilità di arrampicata e di nutrimento, sviluppando una serie di adattamenti fisici. Una recente scoperta potrebbe portare alla luce nuovi particolari in merito a questo piccolo roditore.

Chi si ricorda di Scrat?

Il personaggio del film Scrat ha un ruolo significativo, proprio come la sua controparte nella vita reale. Nonostante esistano in un’epoca storica impegnativa, le specie di scoiattoli di quell’epoca, incluso Scrat, rimangono un argomento di grande interesse scientifico in quanto sono tra i pochi animali che sono riusciti a sopravvivere all’era glaciale.

Contrariamente alla credenza generale, lo scoiattolo di terra artico vanta caratteristiche uniche. Una significativa scoperta resa pubblica negli ultimi anni lo ha dimostrato oltre ogni dubbio.

Nelle vicinanze dei depositi d’oro nello Yukon, è stato fatto un raro ritrovamento: uno scoiattolo mummificato perfettamente conservato che si ritiene abbia 30.000 anni.

A prima vista, può essere difficile distinguere la forma accovacciata di uno scoiattolo tra la sua pelliccia e la sua pelle incolta. Tuttavia, le sue appendici distinte e le orecchie distinguibili rivelano la sua identità, evidenziata dalla visibilità dei suoi artigli affilati e della coda folta.

La scoperta inaspettata ha lasciato i ricercatori in totale incredulità. Un esemplare perfettamente conservato giaceva davanti a loro, nonostante anni di esistenza sotterranea.

Il brivido del momento non è sfuggito al team, che ha riconosciuto l’immenso significato di questa scoperta. I tratti unici dell’animale possono potenzialmente portare a una svolta nella ricerca.

Una preziosissima scoperta

Mentre mammut e gatti scimitarra morirono durante l’era glaciale, è affascinante studiare gli scoiattoli che riuscirono a sopravvivere.

Queste creature rappresentano una risorsa inestimabile per la ricerca, dato il loro notevole stato di conservazione. In quanto tali, rappresentano una componente cruciale per le indagini scientifiche.

La specie di scoiattolo in esame vanta un tratto insolito, con una significativa concentrazione di calcio nelle ossa.

Questo contenuto di minerali consente all’imaging a raggi X di rivelare dettagli più sottili. L’ottima salute del mammifero era così notevole che inizialmente si presumeva che fosse morto durante il letargo.

Tuttavia, ulteriori indagini hanno dimostrato che l’ipotesi non era corretta. Secondo i ricercatori, l’animale è stato trovato in posizione accovacciata, indicando che era morto di recente. Sebbene credano che sia uno scoiattolo giovanile in letargo per la prima volta, sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare la teoria.

A causa della sua insolita scoperta, questo scoiattolo di terra artico sarà esposto in Canada, disponibile per la visione pubblica.