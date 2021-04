La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l’interruzione della produzione di vaccini anti Covid 19 Johnson&Johnson in uno stabilimento di Baltimora dove il mese scorso erano state rovinate circa 15 milioni di dosi.

La casa farmaceutica aveva detto all’AFP, a fine marzo, di aver identificato un lotto di dosi, in uno stabilimento di Baltimora gestito da Emergent BioSolutions, che non soddisfaceva “gli standard di qualità”.

Emergent BioSolutions ha poi dichiarato che la Food and Drug Administration ha chiesto, il 16 aprile, di interrompere la produzione nello stabilimento di Baltimora in attesa di un’ispezione.

“Il 16 aprile 2021, su richiesta della FDA, Emergent ha accettato di non avviare la produzione di alcun nuovo materiale presso la sua struttura di Bayview” si legge nella nota. “E di mettere in quarantena il materiale esistente fabbricato presso la struttura di Bayview in attesa del completamento dell’ispezione e della riparazione di eventuali anomalie”.

Sul caso già un’indagine interna

Sul caso la stessa Johnson & Johnson aveva già annunciato una indagine interna. All’epoca l’impianto Emergent BioSolutions non era stato autorizzato dai regolatori statunitensi a produrre una “sostanza farmaceutica” per il vaccino J&J, ha detto la società farmaceutica, ma i media statunitensi hanno riferito che prevedeva di produrre decine di milioni di dosi nel prossimo futuro.

In Italia pronta la distribuzione dei vaccini J&J con il via libera di Ema e Aifa

Con l’eventuale responso positivo di Ema e Aifa sull’impego del vaccino Johnson & Johnson, la struttura Commissariale per l’Emergenza è pronta ad assegnare, già dalla giornata di domani, nelle varie regioni, le 184mila dosi giunte a Pratica di Mare.

Questo è quanto previsto dal Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, in vista di un aumento progressivo del numero di somministrazioni per poter raggiungere l’obiettivo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese.