Usa, per anni si incontrano sul lavoro senza conoscersi: sono sorelle

Una storia incredibile, quella avvenuta negli Usa, più esattamente a Los Angeles, dove due donne, dopo anni, per puro caso hanno scoperto di essere sorelle. Pur facendo lo stesso lavoro, pilota di aereo, seppur di compagnie diverse, si sono spesso incrociate ma senza mai rendersi conto del legame che le univa.

Shari Ritchkin e Tammy Hollowa entrambe pilota di aereo, entrambe bionde, capelli lunghi occhi azzurri, la stessa carnagione chiare e gli stessi tratti somatici. Per anni si sono incrociate nel loro ambiente di lavoro.

Nessuna delle due sorelle conosceva l’esistenza dell’altra

Nessuna delle due sorelle, però, era a conoscenza dell’esistenza dell’altra, a nessuna delle due mai ha sfiorato il dubbio che, quella somiglianza così stretta, potesse racchiudere qualcosa di più che una semplice coincidenza.

La storia, come riportato dalla NBC, ha dell’incredibile. La sorella maggiore, alla morte dei propri genitori, ha scoperto tramite la confidenza di un amico di famiglia di essere stata adottata.

Il racconto della persona le ha rivelato come, quelli appena defunti, non fossero i suoi veri genitori. Per questa ragione, Shari la sorella maggiore, decide di fare un test del Dna. In seguito scopre che, i suoi genitori naturali, l’hanno data in adozione tre giorni dopo la sua nascita.

La coppia all’epoca non era sposata ed, evidentemente, aveva motivi per non potersi permettere la responsabilità di crescere una creatura, da qui la decisione di lasciarla in adozione.

Dopo poco più di un anno, però, la coppia decide di convolare a nozze e dopo qualche tempo riesce ad avere un altro figlio, una bambina che chiamano Tammy.

Le due donne cresciute in ambienti diversi, con famiglie diverse, però, condividono le stesse passioni, seguono gli stessi interessi.

Portano avanti lo stesso percorso formativo intraprendendo la stessa carriera, vivono nella stessa zona degli Usa. Entrambe riescono a diventare pilota di aereo.

Lavorano per compagnie diverse e tante volte si saranno incrociate durante uno scalo, una partenza, avranno magari scambiato anche qualche battuta tra loro senza mai ipotizzare il destino che le univa. Quel legame familiare che mai avrebbero potuto immaginare.

Il ricongiungimento proprio negli Usa

Solo dopo il test del Dna, infatti, Shari scopre di avere una sorella, la quale si trova a Los Angeles. Parte così, quella che la stessa Ritchkin, definisce “una missione”. La ricerca di quella sorella, forse sempre desiderata, o della quale comunque non puoi farne a meno una volta scoperta la sua esistenza, diventa caparbia e senza sosta.

Dopo tanto cercare, però, ecco che le ricerche portano i propri frutti, la sorella è anch’essa pilota. Quando le due donne si ritrovano si rendono conto che, in tutti questi anni, sono state sempre così vicine, non solo in senso fisico, senza mai saperlo.

Naturalmente le due donna pilota, condividendo gli stessi interessi e scoprendo la loro passione comune, hanno subito deciso di fare un volo insieme come colleghe e stavolta, soprattutto, come sorelle.