“Per la mia famiglia, mollo tutto”, Silvia Toffanin a cuore aperto: piangono i fan

Tra le conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano vi è, senza dubbio, Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, infatti, con la dolcezza e la professionalità che da sempre la contraddistinguono, è stata in grado fin da subito di conquistare il grande pubblico. In una recente intervista da lei rilasciata a un noto settimanale, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha scelto di raccontarsi senza filtri.

Come tutti ricorderete, Silvia è una delle storiche “Letterine” di Passaparola, il celebre quiz show condotto da Gerry Scotti. Non tutti sanno, però, che la carriera della Toffanin nel mondo dello spettacolo è nata per caso, nel corso di un tranquillo pomeriggio in compagnia delle sue amiche.

All’età di 17 anni, infatti, nella discoteca pomeridiana da lei frequentata, Silvia notò che erano in corso le selezioni per Miss Italia. Le sue amiche la spinsero a partecipare, e dopo aver partecipato alla fase finale del concorso di bellezza, a soli 18 anni, iniziò ufficialmente la sua carriera da modella.

Ad oggi, la Toffanin è diventata una splendida donna, una mamma amorevole e una compagna premurosa, ma si è anche affermata nell’universo del piccolo schermo in qualità di giornalista e conduttrice. Ed ecco che, di recente, Silvia Toffanin ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale ha raccontato non solo dolcissimi aneddoti, ma anche uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Silvia Toffanin, il grande amore per la sua famiglia: fan commossi

Silvia Toffanin ha sempre il sorriso stampato sul volto, ma chi la segue da tempo sarà sicuramente a conoscenza di un grande dramma vissuto in passato. La conduttrice, infatti, è sempre stata molto legata alla sua mamma, la signora Gemma, e quando nel 2020 è venuta a mancare, per Silvia è stato un vero e proprio trauma.

Nonostante il triste avvenimento l’abbia profondamente segnata, Silvia Toffanin è stata anche in grado di trarne degli insegnamenti, così come ha rivelato nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ecco quali sono state, in tale occasione, le parole della conduttrice: “Ho attraversato momenti difficili, e ho capito che la felicità è fatta di piccoli istanti da vivere con pienezza con le persone che amo.

Se sto con la mia famiglia, non penso ad altro: mollo tutto e vivo“.

Nonostante dedichi molto tempo al suo lavoro, infatti, la Toffanin non perde occasione di trascorrere più momenti possibili insieme ai suoi figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, nati dall’amore con il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi. Come lei stessa ha raccontato nel corso della suddetta intervista, infatti, spesso Silvia gioca con le bambole insieme alla sua bambina; con Lorenzo, invece, si recano periodicamente allo “skate park”, per lasciare che il suo giovane ometto si alleni con lo skateboard.

La nuova stagione di “Verissimo”

Siamo oramai giunti alla metà di settembre, e Verissimo è pronto a riaprire i battenti. La nuova stagione del talk show, infatti, avrà inizio sabato 17 del mese corrente, stesso posto (Canale 5), stessa ora (16.30). Riconfermato anche il doppio appuntamento settimanale: avremo modo di assistere alle interviste di Silvia Toffanin, dunque, sia il sabato sia la domenica.

Nonostante siano oramai molti anni che svolge il suo mestiere, Silvia Toffanin non è solita riguardarsi in tv, così come ha affermato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Tendo a non riguardarmi, perché poi noto che ci sono sempre dei margini di miglioramento“.