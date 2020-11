Alla vigilia del voto, aumenta la tensione tra il presidente in carica Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden, in una sfida senza esclusione di colpi. Gli ultimi sondaggi vedono in netto vantaggio Biden nel voto a livello nazionale, ma Trump ha accorciato le distanze negli Stati chiave. Sono circa 93 milioni gli elettori che hanno già votato: si attende una partecipazione record.

Intanto, nelle grandi città le vetrine dei negozi vengono protette nel timore di violenze: segno delle tensioni di un paese diviso. Trump attenderà i risultati alla Casa Bianca, ma potrebbero volerci molti giorni prima di un risultato certo, dal momento che molti voti sono affidati alle poste.

La maratona verso la Casa Bianca

Donald Trump, 74 anni, si lancia così in una maratona estenuante: 5 comizi in 5 stati chiave in un solo giorno. Dalla “rusting belt” al Michigan, dal North Carolina alla Florida, il presidente in carica è inarrestabile nella sua corsa alla Casa Bianca. Durante i comizi critica i paesi europei che stanno imponendo lockdown per frenare la seconda ondata di contagi. Poi l’attacco a Biden, “che farebbe altrettanto. Se vincesse – aggiunge Trump – vi chiuderebbe in una prigione di Stato“.

Trump minaccia di licenziare Fauci

Ed è proprio durante il comizio in Florida che Donald Trump minaccia di licenziare Anthony Fauci, l’esperto di malattie infettive molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. Il presidente americano ai seguaci che intonavano “Licenzia Fauci“, ha risposto: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni“. E ha aggiunto: “Apprezzo il suggerimento“.

Biden: “Trump deve fare le valigie”

In netto contrasto con i comizi affollati del presidente, Joe Biden parla a un pubblico ristretto, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio. L’ultima domenica prima del voto Biden la trascorre a Philadelphia in Pennsylvania: lo Stato tradizionalmente democratico, dove nel 2016 Trump vinse a sorpresa contro Hillary Clinton. “Siamo stanchi dei tweet, della paura e dell’odio. E’ il momento per Trump di fare le valigie“, afferma Joe Biden, anticipando un piano per il Covid non appena varcherà la soglia della Casa Bianca.