Nella notte del suo ottantesimo compleanno muore Gigi Proietti. L’attore romano, ricoverato in una clinica romana da circa quindici giorni, ieri era stato spostato in terapia intensiva per un attacco cardiaco. Da subito sono apparse gravissime le sue condizioni. Oggi cadeva il suo ottantesimo compleanno.

Addio a Gigi Proietti

Se ne va all’alba, mentre l’Italia lo stava festeggiando, in occasione del suo compleanno. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti“, annunciano la moglie e le figlie del noto attore romano. Ma questa volta il Covid non c’entra. Dal marzo scorso Proietti aveva detto di vivere come un eremita, proprio colui che da 50 anni era sotto i riflettori dello spettacolo. Infatti, per i suoi problemi di cuore, si era praticamente ritirato in clausura. Ma, nonostante tutto, non aveva mai smesso di lavorare per il teatro. “Grazie al Coronavirus, ho imparato a fare riunioni su Skype, è stato come imparare a guidare un missile“, aveva ironizzato Proietti.

Il signore del palcoscenico

Avvocato mancato, poi i primi passi come cantane nei night club della Capitale e lo scetticismo dei genitori che lo volevano giurista: così anche quel periodo diventa ispirazione per i suoi personaggi comici. Ruoli memorabili nel cinema, la televisione tra fiction e show di successo e poi il teatro, il suo primo grande amore. Mattatore, signore del palcoscenico, la comicità per Gigi Proietti era figlia dell’intelligenza, della cultura. Maestro di cinema, tv e, soprattutto teatro, in oltre 50 anni di lavoro, Proietti ha collezionato fiction, film, spettacoli teatrali. Lo ricordiamo come il maresciallo Rocca della tv, l’eterno Mandrake di “Febbre da cavallo” e il Gastone teatrale.

L’amore per il teatro

Nel corso della sua attività, l’attore romano ha collezionato 42 film, 33 fiction, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista. Oltre ad aver registrato 10 album da solista e aver diretto 8 opere liriche. Una carriera teatrale che va da “A me gli occhi please”, fino a Shakespeare. Fu direttore del Brancaccio dal 1978, insieme a Sandro Merli, dando vita a una fucina di talenti tra cui compaiono Flavio Insinna, Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, Chiara Noschese, Francesca Reggiani, Gabriele Cirilli, Giorgio Tirabassi, Enrico Brignano, Rodolfo Laganà e Sveva Altieri.