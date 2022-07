Uovo crudo nei vasi, accade qualcosa di incredibile: risparmi una marea di soldi

By

Uovo crudo nei vasi: ecco il buon consiglio degli esperti di giardinaggio. Accade qualcosa di incredibile: risparmi una marea di quattrini.

L’uovo è un ingrediente che reperiamo facilmente in cucina: oltre ad essere il protagonista di molte ricette culinarie, può essere utilizzato nel giardinaggio e nella cura del proprio verde.

Molti esperti vivaisti ci consigliano di mettere le uova crude nei vasi: accade qualcosa di veramente incredibile. Risparmi una marea di soldi.

Uovo crudo: quali sono le proprietà nutrizionali?

Le uova sono un alimento eccellente: vantano innumerevoli proprietà nutrizionali, sono proteiche, versatili e sazianti. In media un uovo ha un peso di circa 60 grammi (compreso il guscio) e apporta circa 130 calorie.

L’uovo è ricco di grassi, che sono contenuti solo nel tuorlo e sono costituiti dal colesterolo e dai grassi saturi. L’albume dell’uovo è costituito per il 90% da acqua, da vitamine, da proteine e dai sali minerali.

Le uova sono costituite dalle proteine di altissimo valore biologico e da aminoacidi essenziali, considerati fondamentali per la costruzione delle strutture cellulari. In particolare, l’albume è la fonte proteica “pura” costituita dall’ovoglobulina, dall’albumine, dall’avidina e dall’ovotransferrina. Nell’albume sono presenti anche le vitamine B1, B2 e la B3, che sono coinvolte nella regolazione energetica.

Le uova sono un’ottima fonte di lecitina, per questo sono un ottimo alleato del sistema cardiovascolare. Sono un alimento che contribuisce ad allontanare l’eccesso dal torrente circolatorio attraverso la bile, prevenendo le malattie aterosclerotiche.

Oltre ai numerosi benefici per la salute umana, le uova crude sono un ottimo rimedio naturale per fertilizzare il terreno senza ricorrere ai prodotti chimici costosi.

Uovo crudo nei vasi: i benefici per il proprio giardino o orto

Come abbiamo potuto notare le uova sono un alimento ricco di proprietà nutrizionali, per questo sono considerate un ottimo rimedio naturale per fertilizzare il terreno del proprio giardino o del proprio orto.

Basta disporre un uovo crudo con un piccolo foro sulla superficie del terreno del proprio giardino o orto per poter apportare allo stesso le sue innumerevoli proprietà nutrizionali. Dopo che l’uovo si è decomposto, è possibile piantare i semi nel terreno ed attendere la crescita della pianta.

Come usare l’uovo crudo per fertilizzare il terreno?

L’uovo crudo può essere schiacciato in fiocchi utilizzando un robot da cucina o le mani. È possibile macinare le uova ricorrendo all’utilizzo di un pestello.

Il processo di frantumazione dell’uovo accelera la decomposizione dello stesso alimento e consente di concimare il terreno in modo più veloce. Basta mettere l’uovo frantumato nel terreno per fare sì che la pianta riceva tutti i nutrienti necessari per crescere e rinvigorirsi.