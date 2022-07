Roger Federer promette di ritornare presto a Wimbledon

Si conclude oggi la prima settimana di quest’edizione di Wimbledon, con tante novità, spettacolo e soprattutto i soliti cori per Roger Federer, storico beniamino del pubblico londinese e detentore del record di trionfi ai Championships



Senza racchetta ed in giacca e cravatta, ma Roger Federer è tornato a Wimbledon per celebrare i 100 anni del campo centrale del torneo inglese, con un volto sereno e con tanta voglia di tornare presto ad incantare il suo pubblico con la sua tecnica da fenomeno assoluto.

Intorno alle 14:30 “King Roger” ha fatto il suo ritorno sul campo centrale dove è stato accolto da applausi e grandi cori ai quali ha risposto con il sorriso e con una promessa, di ritornare il prossimo anno competitivo per disputare il suo ultimo grande Wimbledon.

Two players who have given us memories to last a lifetime #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xVvKxOsixN

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022