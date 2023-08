Unisci due grucce e non te ne pentirai, realizzerai qualcosa di unico poco dopo

Non puoi immaginare cosa accade quando unisci due grucce invece di gettarle via, scopri alcune idee di riciclo creativo.

A volte capita di riordinare gli armadi, magari in prossimità del cambio stagione, e buttare via indumenti che ormai non utilizziamo più. In quel caso, spesso, ci ritroviamo con grucce vuote con cui non sappiamo cosa fare. Invece di gettarle via, però, possiamo accendere la fantasia e utilizzarle in modi diversi, ma comunque utili. Scopriamo quindi cosa può succedere quando unisci due grucce per creare un oggetto totalmente nuovo.

Unisci due grucce e realizza un comodino

Sembrerà strano, ma a partire da 2 semplici oggetti possiamo realizzare qualcosa di straordinario: un mobile da utilizzare come comodino, o come portaoggetti. Per farlo, abbiamo innanzitutto bisogno di due grucce di un materiale resistente. Il legno è sicuramente l’ideale, ma anche le grucce in plastica vanno bene, a patto che sia plastica dura e rigida.

Iniziamo quindi con il rimuovere il gancio delle grucce, per intenderci quello che generalmente utilizziamo per appenderle all’interno dell’armadio. Fatto questo, utilizziamo una fresa per levigare le grucce. Questo passaggio, ovviamente, si applica solo a grucce in legno. Una volta rese lisce, le nostre grucce sono pronte per essere verniciate. A questo scopo, possiamo utilizzare della vernice spray del colore che preferiamo.

Ora è il momento di realizzare le mensole del nostro mobile/comodino. Per farlo, ritagliamo due rettangoli da una base di legno. Dopodiché, posizioniamo le grucce verticalmente tra i due rettangoli, una dal lato opposto rispetto all’altra. Poi, avvitiamo le grucce ai rettangoli e anche tra di loro, al centro. In questo modo, le grucce fungeranno da piedini del nostro comodino.

Infine, possiamo verniciare le superfici di legno del nostro nuovo mobiletto, scegliendo il colore che più ci piace. Come abbiamo dimostrato, quindi, riciclare le grucce in modo divertente e creativo è possibile, e ci permette di realizzare oggetti di design molto utili per dare carattere alla nostra casa.

Altre idee di riciclo delle grucce

Ma quella che abbiamo esaminato non è affatto l’unica idea di riciclo creativo che implica l’uso delle grucce. Gli oggetti che si possono realizzare in modo simile, infatti, sono davvero tantissimi, bastano solo un po’ di ingegno e buona volontà.

Un’altra idea interessante, ad esempio, consiste nel realizzare una lampada da tavolo. Per farlo, dobbiamo semplicemente fresare e verniciare una gruccia, e aggiungere una base di legno piatto ad una delle due estremità. A questo punto, basterà far passare i fili della lampadina attraverso le fessure della gruccia, in modo da mantenerla stabile.

Ma non è finita qui: le grucce possono essere riciclate anche per realizzare dei portariviste dal grande fascino. Come? Non c’è molto da fare: basterà appoggiare le riviste aperte sulla parte inferiore della gruccia, dopodiché possiamo appenderle, magari al muro. In questo modo, oltre che essere utili e funzionali nel rendere la casa più ordinata, le grucce si trasformeranno in un vero e proprio oggetto di design.

Le idee per riutilizzare delle grucce vecchie o usate, comunque, sono davvero infinite: basta riflettere e cimentarsi in nuovi progetti!