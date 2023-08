Nuovo bonus di 800 euro se sei nato in questi anni: serve soltanto un requisito

Nuovo Bonus in arrivo la cui cifra è pari a 800 euro. Molte famiglie saranno felici anche perché è necessario solamente un requisito.

E’ periodo di grandi novità e accanto a brutte notizie come l’abolizione del Reddito di cittadinanza, ve ne sono alcune molto interessanti e soprattutto vantaggiose. Infatti, sono mesi che si parla di Bonus di ogni genere, ma questa volta ci occupiamo del Bonus di 800 euro. L’aspetto positivo è che serve solamente un requisito.

Bonus da 800 euro, ecco di cosa si tratta

Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare di come il Reddito di cittadinanza evaporerà, di come verrà sostituito con il Supporto Formazione Lavoro e di tutti quei Bonus che stanno passando al vaglio. Alcuni sono già stati approvati, mentre altri sono in attesa. Ad ogni modo piano piano verremo a conoscenza di tutte le informazioni necessarie.

I sussidi, in un momento così difficile e penoso per moltissime famiglie, sono una vera e propria boccata di aria fresca e anche se alcuni non prevedono cifre significative, anche quel poco servono le aiutare in maniera pratica molte persone. Il fatto di richiedere i bonus è una buona occasione anche perché molti ne hanno diritto a più di uno.

L’unica “pecca”, se così vogliamo chiamarla è quella di doversi recare in un caf per capire se si ha il diritto. Tale ente poi, provvederà a verificare i requisiti e qualora si rientri nella categoria beneficiaria, l’INPS provvederà con l’erogazione del sussidio. In questo ultimo periodo di parlava spesso di un Bonus di 800 euro che riguardava gli studenti. Ottima notizia quindi per tutte le famiglie che hanno figli che frequentano la scuola. Ecco i dettagli.

Ottime notizie per alcuni studenti

Sta per arrivare un importante e soprattutto interessante Bonus per gli studenti che aiuterà non solo i ragazzi in generale, ma anche le loro famiglie. Per circa 6 mila studenti sono previsti degli aiuti che serviranno ad ammortizzare le spese scolastiche. Si tratta di uscite talvolta molto onerose a cui i nuclei familiari devono far fronte per garantire l’istruzione ai figli.

L’Assegno Unico in questo caso può coprire solamente una minima parte di tali spese. Infatti, se ci pensiamo bene solo di libri la spesa è infinita, ma se ci aggiungiamo tutto il materiale scolastico non sarebbe sufficiente uno stipendio intero. Non dimentichiamoci che le uscite non terminano con questo. Per questo motivo ci si chiede come fare per ammortizzare tutte queste spese. Vi anticipiamo che il Bonus in oggetto è solo uno dei tanti in quanto la situazione è davvero molto complessa.

Chi può richiedere il Bonus da 800 euro

Il Bonus di 800 euro è solo uno dei tanti sussidi offerti dallo Stato previsti e in previsione. La situazione economica che stiamo vivendo non è delle migliori e per fortuna lo Stato cerca di non abbandonarci. Questo Bonus prende il nome di Bonus Scuola ed è dedicato a tutti quegli studenti che in questi ultimi due anni hanno frequentato la scuola elementare, media e superiore.

Inoltre, sono studenti figli di lavoratori e pensionati della Pubblica Amministrazione. Tale provvedimento prevede la possibilità di richiedere l’erogazione di 800 euro in qualità di Borsa di studio che andrà a coprire in modo parziale o globale le spese scolastiche.

In realtà, tale aiuto rientra in un progetto che prende il nome di Corso di lingue in Italia 2023. Ciò significa che i beneficiari avranno il diritto di iscriversi e frequentare un corso di lingua straniera e garantirà la possibilità di raggiungere tutti i livelli di conoscenza, chiaramente secondo le regole e le direttive UE. Infine, le certificazioni rilasciate dipenderanno dalla scuola frequentata e dall’età dello studente.

Il corso durerà un minimo di quattro mesi e lo studente dovrà frequentarlo tra settembre 2023 e giugno 2024. Tali risorse verranno distribuite secondo queste modalità:

Alla scuola primaria sono destinate 600 borse di studio;

Alla scuola secondaria di primo grado sono destinate 2 mila borse di studio;

Alla scuola secondaria di secondo grado sono destinate 3500 borse di studio.

La cifra prevista per ogni studente è di 800 euro, ma il totale preciso verrà stabilito in relazione dal reddito del nucleo familiare.