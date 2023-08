Olio bruciato in forno, come eliminarlo senza muovere un dito: farai zero fatica

Risolvi il problema dell’olio bruciato in forno attraverso questi trucchi naturali, economici ed efficaci. Cosa devi fare.

Il forno è uno degli elettrodomestici più impiegati in cucina, soprattutto per alcune particolari ricette davvero deliziose. In diversi casi, inoltre, la cottura in forno rappresenta l’alternativa più comoda e veloce, ad esempio per riscaldare pietanze già pronte. A volte, però, dobbiamo fare i conti con un problema davvero noioso: le macchie di olio bruciato in forno. Eliminarle può sembrare davvero difficile, ma le soluzioni ci sono, e sono anche naturali.

Rimuovi le macchie di olio in forno in modo naturale

Un primo modo per eliminare efficacemente ed in modo naturale le macchie di olio dal forno consiste nell’utilizzare del sapone di Marsiglia. Prima di iniziare, però, ricordiamo che è importante per la nostra sicurezza assicurarci che il forno sia spento e staccato dalla corrente. A questo punto, iniziamo con la rimozione delle macchie di olio bruciato.

Il sapone di Marsiglia è il prodotto perfetto a questo scopo, poiché offre proprietà pulenti magnifiche, pur essendo delicato. Di conseguenza, non rischiamo di danneggiare la superficie del forno. Per utilizzarlo, sciogliamone un cucchiaio in mezzo litro d’acqua tiepida. Dopo aver mescolato, possiamo versare la nostra soluzione sgrassante in un flacone con nebulizzatore spray.

Fatto questo, spruzziamo la miscela sulle macchie d’olio all’interno del forno, dopodiché strofiniamo con una spugnetta. L’azione sgrassante del sapone di Marsiglia renderà anche le macchie più incrostate morbide, pronte per essere eliminate più facilmente.

Se comunque non abbiamo del sapone di Marsiglia pronto all’uso in casa, possiamo optare per un ingrediente che quasi sicuramente tutti abbiamo in dispensa: l’aceto. Per sfruttarne il potere sgrassante, uniamo ad un litro d’acqua mezzo bicchiere di aceto, poi mescoliamo e versiamo in un contenitore spray.

Ancora una volta, spruzziamo lo sgrassante naturale sulla macchia di olio bruciato nel forno, poi ripassiamo la zona con una spugnetta e risciacquiamo.

Sale e bicarbonato per un forno splendente

Ma le soluzioni per dire addio alle macchie di olio bruciato in forno non sono finite qui: vediamo ora come utilizzare la combinazione di sale e bicarbonato di sodio. Unire l’enorme potere sgrassante di questi due ingredienti consente di ottenere un prodotto davvero potente ed efficace anche contro le macchie più incrostate.

A questo scopo, riempiamo una ciotola con del sale grosso e del bicarbonato di sodio in parti uguali. Uniamo poi dell’acqua tiepida e impastiamo. La nostra pasta sgrassante, a questo punto, è pronta per l’uso: applichiamola sulle macchie e lasciamola agire almeno per un’ora. Dopodiché, strofiniamo con una spugna imbevuta d’acqua. Le macchie saranno scomparse!

Utilizza il limone contro le macchie di olio bruciato in forno

Il limone è un ingrediente davvero versatile, e per questo è largamente impiegato come detergente e sgrassante in diversi ambiti. Tra questi, troviamo l’eliminazione delle macchie di olio bruciato. Per utilizzarlo abbiamo due possibilità.

Il primo metodo prevede che tagliamo a metà un limone e lo passiamo direttamente sulle macchie incrostate di olio, come se fosse una spugnetta. L’azione del limone ammorbidirà le macchie, anche le più ostinate, rendendone più facile la successiva rimozione. Dopo aver lasciato agire per un po’, risciacquiamo la superficie con aceto bianco diluito in acqua tiepida.

In alternativa, seguendo il secondo metodo, possiamo utilizzare proprio il succo del limone. Per farlo occorrerà ottenere il succo di 3 limoni, che verseremo all’interno di una ciotola. A questo punto, posizioniamo la ciotola nel forno acceso a 180 gradi per almeno mezz’ora. Così facendo, il succo di limone evaporerà, e otterremo un doppio effetto: le macchie saranno ammorbidite è il forno risulterà profumato.

Trascorsa mezz’ora, possiamo spegnere il forno e lasciarlo raffreddare, dopodiché rimuoviamo le incrostazioni con un raschietto o un panno umido. Seguendo questi rimedi naturali potremo utilizzare il forno quante volte desideriamo, senza preoccuparci delle macchie.