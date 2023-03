Un filato e una chiave basteranno per creare qualcosa di totalmente unico

By

Non tutti sanno che con pochi elementi si può creare qualcosa di veramente unico. Basta usare poco materiale e sfruttare tutta la vostra originalità e creatività. In questo caso, dovrete prendere solamente una chiave e un filo: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta dal risultato.

Ormai, i rimedi e le attività fai da te stanno andando sempre più di moda, infatti, sono apprezzatissimi da tantissime persone. Non solo perché è possibile risparmiare tantissimi soldi, ma anche perché creare qualcosa di unico e veramente incredibile regala moltissime soddisfazioni.

Ad esempio, lo sapete che se prendete un filato e una chiave potreste realizzare una cosa super utile e alla moda? Il risultato vi potrete lasciare a bocca aperta. Ovviamente, potete anche coinvolgere i più piccoli, è sempre bello insegnare qualcosa che stimoli la fantasia dei bambini: scopriamo cosa potrebbe accadere se utilizzare un semplice filato e una chiave.

Un filato e una chiave: ecco cosa potreste realizzare

Molto spesso, la nostra creatività ha bisogno di essere sfruttata. Come? con alcune attività semplici, veloci e pratiche. Ad esempio, possiamo utilizzare anche un semplice filo e una chiave per creare qualcosa di unico e soprattutto di utile.

Le difficoltà più comuni che ogni giorno dobbiamo affrontare, riguardano senza dubbio le nostre chiavi. Magari, ne possiamo avere tantissime e spesso riconoscerle è veramente difficile. Proprio per questo, utilizziamo volentieri dei portachiavi.

Esteticamente sono bellissimi, li possiamo trovare colorati o anche con l’iniziale del nostro nome. Ma se vi dicessimo che si possono realizzare solamente con un filo? Il procedimento è veramente molto semplice, facile e veloce.

I portachiavi sono utilissimi, perché ci aiutano a conservare e a ritrovare le nostre chiavi molto più facilmente. Ma come possiamo fare? Non abbiate paura, ci impiegherete veramente pochissimo tempo: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Il procedimento: facile e veloce

Scegliere il giusto portachiavi è molto importante, perché è una decisione molto intima e personale. Sicuramente, la scelta migliore che possiate fare è crearlo proprio con le vostre mani. Vi basterà utilizzare un filo e la chiave che desiderate personalizzare.

Munitevi di uncinetto e create una piccola “catena” con il filo che dovrete far passare all’interno del buco della chiavi. Già con questo piccolo passo, sarete ad un buon punto, infatti, dovrete solamente creare un piccolo ricamo intorno alla chiave, con l’aiuto dell’uncinetto.

Se conoscete già questa pratica, vi rimarrà molto facile creare un portachiavi personale e anche molto carino. Inoltre, se desiderate dare un tocco di eleganza, potreste attaccare con una colla a caldo anche un fiocchetto, delle perle, un nastro o qualsiasi altro piccolo accessorio. Otterrete un portachiavi originale e veramente incredibile.