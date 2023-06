Un dermatologo a portata di app con Google Lens

Con Google Lens è possibile esaminare nei e imperfezioni della pelle, avendo una prima analisi delle parti del corpo analizzate.

Hai mai avuto dubbi riguardo alle imperfezioni della tua pelle? O sei alla ricerca di un’alternativa veloce e affidabile per identificare le condizioni dei tuoi capelli? Google Lens interviene in questo senso. Questa innovativa app ti consente di analizzare facilmente la tua pelle e i tuoi capelli in pochi secondi, offrendoti una guida esaustiva su cosa stia succedendo sulla superficie del tuo corpo. Non solo: con l’aiuto di Google Lens puoi anche ottenere informazioni cruciali sull’identificazione delle varie condizioni della pelle. Scopriamo insieme come funziona.

L’importanza dell’analisi della pelle

La nostra pelle è l’organo più grande del corpo umano. Non solo protegge il nostro organismo dai danni esterni, ma ci fornisce anche una barriera protettiva contro i batteri e le infezioni.

Tuttavia, a volte la pelle può manifestare segni di problemi che non possiamo ignorare. Alcuni sintomi possono essere lievi, come la comparsa di acne o macchie scure sulla pelle, mentre altri possono essere più gravi e richiedere un intervento medico immediato.

L’analisi della pelle è importante perché ci aiuta a monitorare lo stato di salute del nostro corpo. Identificando tempestivamente eventuali imperfezioni o anomalie potremmo prevenire malattie gravi o addirittura salvare vite umane.

Tale processo, dunque, è essenziale per capire quale sia il tipo di cute che abbiamo ed individuare prodotti cosmetici adatti alle nostre esigenze specifiche.

Analizzare regolarmente la propria pelle è fondamentale per far leva su uno stile di vita sano ed evitare spiacevoli sorprese nel futuro. Grazie all’aiuto dell’app Google Lens puoi ora effettuare questa analisi comodamente dal tuo smartphone anche se, teniamo a precisare, la tecnologia non può sostituire completamente il consulto di uno specialista.

Google Lens, analisi della pelle con l’app: come funziona

Google Lens è una funzione dell’app Google che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere e identificare oggetti, animali, ed ora anche condizioni della pelle. L’analisi della pelle con l’app di Google Lens è diventata molto popolare, in quanto ci permette di avere un dermatologo virtuale sempre a portata di mano.

Come funziona l’analisi della pelle tramite Google Lens? Per prima cosa dobbiamo aprire l’app e selezionare la fotocamera. Successivamente, dobbiamo puntare la fotocamera sulla zona interessata del nostro corpo e scattare una foto. L’applicazione analizzerà la foto e mostrerà i risultati dell’analisi.

Google Lens riesce ad identificare numerose imperfezioni della pelle, tra cui acne, macchie solari, nei o lentiggini. Inoltre, può determinarne anche le cause e fornire suggerimenti per migliorarla.

L’applicazione confronta la foto scattata della zona di pelle analizzata con i risultati disponibili online per fornire una prima valutazione.

Ad ogni modo, però, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico specializzato per ottenere una diagnosi più accurata e per decidere le azioni successive da intraprendere per tenere sotto controllo la salute della propria pelle.

Per utilizzare Google Lens è necessario avere uno smartphone Android o iPhone con la funzione integrata e una connessione a Internet attiva.

Inoltre, come annunciato al precedente evento Google I/O, Lens sarà presto disponibile anche nel chatbot Bard, che permetterà di interagire con le foto tramite linguaggio naturale, facilitando le ricerche mediante l’inclusione delle immagini nella barra di ricerca.