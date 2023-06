Un 14enne è stato accoltellato a Napoli

Un’aggressione fra giovanissimi, è quella che è avvenuta a Casoria in provincia di Napoli. A restar ferito, sotto i colpi di coltello, un ragazzino di soli 14 anni. La dinamica dell’aggressione, però, risulta ancora poco chiara.

Il 14enne è stato accerchiato da alcuni suoi coetanei e, poi, ne è rimasto ferito alla schiena. Vediamo insieme cosa è successo.

Napoli, 14enne accoltellato

Un gruppo di ragazzini che accerchia un proprio coetaneo con un intento ben diverso dal solito, quello di accoltellarlo e di ferirlo gravemente. Questo è quello che è successo nella serata di ieri, a Casoria, in provincia di Napoli, lungo una delle principali arterie che collega la periferia nord della città a Napoli.

L’aggressione, avvenuta lungo Via Nazionale delle Puglie, ha visto cadere a terra, ferito a coltellate, un 14enne. Il giovanissimo è stato, subito, trasportato all’ospedale di Frattamaggiore con due ferite alla schiena, proprio da coltello. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, grazie ad una segnalazione, hanno trovato il ragazzino riverso a terra ed hanno allertato subito il 118.

La dinamica dell’aggressione è ancora tutta da ricostruire. Sul posto, i medici hanno medicato e stabilizzato il giovanissimo, prima di trasferirlo in ospedale per dei controlli. Da una prima ricostruzione, che è ancora tutta da verificare, pare che poco prima alcuni giovani avrebbero aggredito proprio il 14enne. Durante, proprio, questa aggressione, qualcuno dei ragazzi presenti ha estratto un coltello e colpito alla schiena il 14enne.

L’immediato trasporto all’ospedale di Frattamaggiore e tutte le analisi del caso, hanno portato il giovane al ricovero e, stando a quanto dichiarato dai medici che lo hanno in cura, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale stazione, per capire e ricostruire quanto accaduto, per dare una dinamica esatta dei fatti e, anche, per dare un volto all’aggressore.

Prima accerchiato e poi aggredito alla schiena

Un diverbio, uno sguardo di troppo, un litigio per futili motivi: potrebbero essere tanti i motivi che hanno portato all’accerchiamento, prima, e all’aggressione poi del 14enne. Al momento, i Carabinieri non escludono nessuna ipotesi, anche se è necessario capire cosa sia successo negli istanti prima che qualcuno di loro estraesse il coltello e ferisse il 14enne alla schiena.

La ricostruzione della dinamica è, ancora, alquanto sommaria. Il giovanissimo, dopo esser stato soccorso anche sul posto dal personale medico del 118, è stato stabilizzato, in parte medicato, e poi trasportato al vicino ospedale di Frattamaggiore per altri accertamenti. Ora, il ragazzino, è ancora ricoverato e, stando a quanto affermato dai medici, non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Sul caso, come dicevamo, stanno indagando i Carabinieri della locale stazione di Arpino – Casoria, per cercare di individuare il responsabile di questo accoltellamento.