Ultimo, ecco video e testo del nuovo singolo "22 settembre"

Niccolò Morriconi, meglio conosciuto come Ultimo, torna nelle classifiche musicali italiane con il suo nuovo singolo, “22 settembre”.

Il cantante romano, dopo il successo ottenuto con gli album Pianeti, Peter Pan e Colpa delle Favole, torna a emozionare i suoi fan con il primo singolo targato Ultimo Records, l’etichetta discografica indipendente fondata dal cantautore dopo il divorzio da Honiro Label.

“22 settembre”, Marco Giallini protagonista nel video di Ultimo

Un video intenso quello che Niccolò ha confezionato affidandosi alla direzione di YouNuts!, con il cantante impegnato al pianoforte sotto un diluvio che aumenta il phatos dell’intera clip.

Una storia che descrive un padre, l’attore Marco Giallini, sofferente e alcolizzato, distante evidentemente da troppo tempo da sua figlia (Ludovica Martino), tanto da decidere di mollare tutto e andare a trovarla nel bar in cui lavora, proprio nel giorno del compleanno di lei, il 22 settembre, appunto.

“La vita la prendo com’è”, il ritornello di “22 settembre”

Un testo che ha immediatamente scaldato i cuori dei numerosi fan di Ultimo, che si sono fiondati su YouTube a commentare l’ultima fatica del pluripremiato 24enne di San Basilio. “La vita la prendo com’è” è ripetuto come un mantra all’interno della canzone, quasi a voler invitare l’ascoltatore a non lasciarci condizionare eccessivamente da quanto accade all’esterno, forse non a caso in un periodo in cui tutti si è reduci da momenti di grande angoscia e solitudine.



Ecco il testo della canzone:

Preferisco vivere senza mai più chiedere preferisco stringere che lasciare perdere Vivo nel confronto di un secolo e un secondo e non trovo così assurdo che il mondo sia un istinto ti va se ci lasciamo che torna il desiderio poi vieni qui vicino e raccontami un segreto Io so di un vecchio pazzo che parla alle persone di cose mai accadute per vivere un po' altrove Io la vita la prendo com'è questo viaggio che parte da se che non chiede il permesso mai a me io la vita la prendo com'è Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni ne costruiremo altre con nuove mie parole ci penserò io a tutto tu dovrai un po' affidarti e perdona la freddezza ma spero che mi salvi per starmene in silenzio in sere più autunnali ricordo me in un parco a dire mostra quanto vali e non essere mai affranto se uno sogno non si svela ho visto gente esclusa ridere a squarciagola Io la vita la prendo com'è questo viaggio che parte da se che non chiede il permesso mai a me io la vita la prendo com'è Non prenderò quel treno che porta nel futuro, no io voglio godere anche un semplice minuto e il 22 settembre tornerò in quel posto tu sai che cosa intendo ma adesso io non posso non posso più permetterlo devo alzarmi e scendere non scriverò la musica ma vita della gente io sento una missione e ti giuro che avrò meta cantare in pieno inverno per dar la primavera Io la vita la prendo com'è questo viaggio che parte da se che non chiede il permesso mai a me io la vita la prendo com'è io la vita la prendo com'è

Ultimo: un predestinato a tratti controverso

Detto del divorzio con Honiro Label, l’etichetta discografica che ha sancito il lancio, e l’immediato successo, di Ultimo sulla scena musicale italiana, il cantante ha fatto spesso parlare di sè sia nel bene sia nel male.

I suoi primi tre album sono rimasti in classifica, anche contemporaneamente, per lunghissimo tempo, disintegrando record di cantautori ben più noti del giovane Niccolò. Il quale, a soli 22 anni, è riuscito nell’impresa di riempire lo Stadio Olimpico di Roma al termine di un primo tour per stadi e palazzetti risultato sold-out in tutte le date.

Non sono mancate, però, le polemiche.

Per esempio quelle che scatenò a Sanremo, nel 2019, quando – giunto secondo alle spalle di Mahmood – criticò aspramente il calcolo della giuria, che, secondo il cantante, non tenne abbastanza conto del voto dei telespettatori. Ne seguì un aspro dibattito fra il diretto interessato e gli addetti ai lavori, soprattutto critici musicali, ai quali Ultimo rispose con un nuovo singolo: “Fateme cantà”.



Ora, con “22 settembre”, Niccolò Morriconi dà seguito a un altro singolo, “Tutto questo sei tu”, pubblicato prima della pandemia, in attesa di un nuovo album e soprattutto di quel tour già programmato e rinviato, per ovvie ragioni, alla prossima estate.