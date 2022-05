Ucraina, spaventoso incidente tra bus, autocisterna e auto: 27 morti

Drammatico incidente quello che si è verificato in Ucraina: coinvolti bus, autocisterna e auto. In totale, si contano 27 morti. Solo 12 persone si sono salvate.

Gravissimo incidente in Ucraina, che ha portato alla morte di 29 persone: la tragedia è accaduta sull’autostrada tra Kiev e Chop. Coinvolti auto, bus con 38 passeggeri e un’autocisterna. Si contano, al momento, 27 vittime.

Nella regione occidentale di Rivne, sull’autostrada tra Kiev e Chop, si è verificato un drammatico incidente che ha portato alla morte di 27 persone. A comunicare la notizia, in via ufficiale, è stato Anton Gerashchenko, consigliere del capo del Ministero degli Affari Interni. Il luogo dell’incidente è a breve distanza dal confine polacco: dopo il tragico evento, l’autostrada è stata chiusa alla circolazione.

Lo scontro tra un camion di carburante, un’autovettura e un autobus ha avuto un epilogo tragico: delle 38 persone presenti sul bus, solamente 12 sono riuscite a salvarsi. Il conducente del camion si è salvato, anche se le sue condizioni di salute – come fa sapere il consigliere restano “critiche”. Inoltre, è deceduto anche l’autista di un minibus Mercedes Vito, come si legge dalla nota diramata dopo l’accaduto. I feriti sono sei.

Come affermano le autorità ucraine, attraverso il consigliere Gerashchenko l’incidente che si è verificato sull’autostrada tra Kiev e Chop rappresenta una delle più grandi tragedie che si sono verificate su strada negli ultimi anni.

Nello specifico, il consigliere afferma che proprio il guidatore del minibus ha provocato l’intero sinistro: “La 27ma vittima è l’autista di un minibus Mercedes Vito che, secondo le prime informazioni, è il responsabile della più grande tragedia sulle strade ucraine degli ultimi dieci anni“.

Sui social, sono state diffuse immagini e video del drammatico incidente che ha portato al decesso di 27 persone. Un numero di vittime che potrebbe lievitare, contando che ci sono anche altri sei feriti. Ecco un video da Twitter:

1/ The bus, which collided with a fuel truck in the Rivne region, was driving, previously, along the Kharkiv-Zgorzelets route. This was announced by the head of the Rivne Regional Military Administration Vitaliy Koval. pic.twitter.com/s0bItmRaOR

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 3, 2022