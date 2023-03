Ucraina, scontro tra un jet russo e un drone USA sul mar Nero

Un jet russo da combattimento si è scontrato con un drone statunitense al largo delle coste ucraine. Lo fanno sapere fonti militari americane. Per gli USA si è trattato di un gesto volontario.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che è stato prontamente informato dell’episodio, al momento non si è pronunciato.

I fatti

Sono le 7:03 (CET) di martedì mattina quando uno dei due jet russi Su-27, presenti sul Mar Nero, colpisce l’elica di un drone americano MQ-9, costringendo l’esercito USA ad abbatterlo in acque internazionali. Il velivolo si sarebbe innalzato dalla base militare statunitense di Sigonella (SR), in Sicilia.

Secondo quanto riportato dalle fonti militari americane in più occasioni, prima dello scontro, i jet russi hanno scaricato carburante sorvolando dinanzi al drone in modo del tutto irresponsabile.

L’elica del drone sarebbe stata stata poi danneggiata da uno dei aerei russi, costringendo l’esercito americano ad abbattere il proprio Reaper MQ-9, sprovvisto di pilota. Il mezzo sarebbe precipitato nel Mar Nero.

Le reazioni della Casa Bianca

Il drone MQ-9 «Stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’apparecchio», ha dichiarato James B. Hecker, l’alto generale dell’aeronautica statunitense in Europa ed in Africa. Ha continuato «In effetti, questo atto pericoloso e non professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei». Heker ha concluso: “I droni statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale e chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale“.

L’accaduto è stato commentato anche dal coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, il quale ha riferito «Non sappiamo quale fosse l’intenzione dei russi». Kirby ha aggiunto: “Ci sono state altre intercettazioni simili ma questa è degna di nota perché è stata pericolosa e poco professionale”.



Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha annunciato la convocazione per il pomeriggio dell’ambasciatore russo a Washington, essendo doveroso un confronto sull’accaduto.

La versione russa Mosca dissente con con la versione fornita dagli Stati Uniti. Secondo Sergey Šojgu, ministro della Difesa russo, i due jet sarebbero totalmente estranei all’accaduto. La ITAR-TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, in una nota ha riportato le parole del Ministro che ha riferito quanto segue: “A seguito di brusche manovre, il veicolo aereo senza pilota MQ-9 è entrato in volo incontrollato con perdita di quota e si è scontrato con la superficie dell’acqua. I combattenti russi non hanno usato armi aviotrasportate, non sono entrati in contatto con il veicolo aereo senza equipaggio e sono tornati sani e salvi alla base”.

I velivoli russi e statunitensi sorvolano le acque del Mar Nero sin dall’inizio del conflitto in terra ucraina, ma sino ad oggi non si era mai registrato un episodio di scontro tra aerei.

Si innalza così ulteriormente la tensione tra le due superpotenze. Il rischio è quello di compromettere definitivamente gli equilibri internazionali.