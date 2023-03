Cos’è quel puntino in alto a destra che compare sullo schermo? Il vero significato

Vi sveliamo cos’è il puntino in alto sullo schermo e perché sta preoccupando milioni di utenti in tutto il mondo. Ha un significato particolare.

Ecco qual è la funzione di questo puntino misterioso che sta facendo impazzire tantissimi possessori di telefonia mobile. Se è di un colore in particolare, il vostro smartphone sarebbe in pericolo.

Cos’è il puntino in alto sullo schermo

Alcuni di voi si saranno sicuramente accorti che spesso, nella parte superiore dello schermo, a destra, sia presente una luce verde. In base a quanto riportato da Forbes, questa luce indicherebbe che avete dato il vostro consenso, anche involontariamente, a delle applicazioni.

Il consenso che avete dato riguarda l’uso del microfono e della fotocamera. La spia, quindi, indica che alcune applicazioni potrebbero ascoltarvi o guardarvi senza che lo sappiate.

E non è tutto, visto che a volte questo puntino assume un’altra colorazione, arancione anziché verde. In questo caso, dovremmo entrare proprio in allarme, perché le applicazioni non si limiterebbero a poter utilizzare la nostra fotocamera e il nostro microfono.

Se notate che la spia è arancione, infatti, vuol dire che una o più applicazioni vi stanno ascoltando o guardando in quel preciso momento. L’affermazione di Forbes ha messo in allarme milioni di utenti, che ora si chiedono come porre rimedio a ciò.

A volte, il colore arancione indica che alcuni hacker malevoli stiano tentando di accedere ai vostri dati. Proprio per questo, tantissime aziende di tecnologia si stanno mobilitando, affinché la sicurezza dei consumatori sia garantita.

Tra queste c’è Apple, che è stata proprio la prima a istituire questo sistema che sfrutta i colori per rendere partecipe l’utente di ciò che sta avvenendo all’interno del suo dispositivo mobile.

Chiunque abbia notato, almeno una volta nella vita, una spia verde o arancione, ora si starà chiedendo come risolvere il problema. Ecco che di seguito vi spieghiamo come fare, si tratta di una procedura semplicissima, ma efficace.

Come risolvere il problema

Se vi siete resi conto che il vostro smartphone ha un puntino in alto sullo schermo, siamo sicuri che volete porvi rimedio. La paura di essere spiati è tanta ed è comune a moltissimi utenti.

Proprio per questo, oggi vogliamo mostrarvi la soluzione definitiva, che farà in modo che nessuna tra le applicazioni presenti sul vostro smartphone vi spii più.

Tutto quello che dovrete fare è recarvi presso il Centro di controllo del vostro smartphone, proprio dalle impostazioni. Lì, dovrete semplicemente selezionare tutte quelle applicazioni, che ritenete non sicure o che comunque non volete che accedano ai vostri dati.

Rimuovete, in particolare, il controllo sul microfono e quello sulla fotocamera. In ogni caso, una volta portata a termine questa procedura, ricordatevi di controllare sempre se sullo schermo sono presenti delle luci.

Se sarete vigili, infatti, preverrete spiacevoli situazioni, come il furto di dati. Si sa che ormai gli smartphone siano un vero e proprio tesoro in tema di dati ed è proprio per questo che è fondamentale starci attenti.