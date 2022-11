Ucraina: russi attaccano reparto maternità, ucciso neonato

Ucraina: bombardamento su reparto maternità di Zaporizhia. Morto un neonato. La madre è stata recuperata dalle macerie.

Un neonato è stato ucciso da un attacco russo, sferrato su un reparto maternità nella regione di Zaporizhia, nel sud dell’Ucraina, come hanno riferito, nella giornata di mercoledì, i servizi di emergenza ucraini. Sua madre è stata salvata dalle macerie.

Ucraina, neonato ucciso da bombardamento rrusso

Dopo l’attacco all’ospedale di maternità di Mariupol nel marzo scorso, un neonato ucraino è stato ucciso in un piccolo ospedale della città di Vilniansk, nella regione di Zaporizhia, fortemente bersagliata dalle bombe russe.

Nella notte tra martedì e mercoledì, “un edificio a due piani che ospitava un ospedale per la maternità è stato distrutto da un attacco missilistico nell’area dell’ospedale locale“, ha detto il servizio di emergenza statale su Telegram.

“A seguito dell’attacco, il bambino, nato nel 2022, è morto“, secondo la stessa fonte. Un medico e la madre ferita del bambino sono stati salvati dalle macerie. Secondo diverse fonti ucraine, il bambino era un maschietto di due giorni.

Continua la guerra contro i civili

“Lo stato terrorista continua a fare la guerra ai civili“, ha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

I servizi di emergenza hanno diffuso un video che mostra i soccorritori che cercano di liberare un uomo mezzo sepolto tra le macerie. La cittadina di Vilniansk si trova nel nord della regione di Zaporijjia, la maggior parte della quale a sud è occupata dalle truppe russe mentre Mosca ha annunciato l’annessione di questo territorio.

Un atto tragico che arriva all’indomani dell’intervento di Volodymyr Zelensky al congresso dei sindaci di Francia per chiedere aiuto ed affrontare l’inverno in arrivo. “Il Cremlino vuole trasformare il freddo invernale in un’arma di distruzione di massa”, ha detto il presidente ucraino.

Intanto, lka Moldavia ha assicurato mercoledì che pagherà il gas fornito dalla Russia ma trattenuto in Ucraina attraverso la quale transita, dopo che Mosca ha minacciato di ridurre le sue consegne, accusando Kiev di aver sottratto un gasdotto.

Piccola repubblica ex-sovietica, candidata all’ingresso nell’Unione Europea, la Moldavia si riscalda – in gran parte – con il gas russo che attraversa il territorio ucraino. Martedì il fornitore russo Gazprom ha accusato Kyiv di dirottarne una parte e ha minacciato di ridurre i volumi inviati a Chisinau dalla prossima settimana.

“Ad essere chiari, tutto il gas consegnato alla Moldavia finisce per arrivare nel nostro Paese“, ha detto il vice primo ministro moldavo Andrei Spinu.

“I volumi di gas a cui fa riferimento Gazprom, che rimangono in Ucraina, sono le nostre riserve e sono stoccati in magazzini in Ucraina. Il nostro Paese ha sempre pagato per questi quantitativi e continuerà a pagarli per intero“, ha aggiunto.