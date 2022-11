Germania-Giappone, probabili formazioni

Il programma del Gruppo E inizia con la sfida in programma alle ore 14 italiane tra Germania e Giappone, a seguire Spagna e Costa Rica concluderanno la prima giornata.

Sulla carta le due europee partono sicuramente favorite ma la Costa Rica ha sorpreso nelle ultime edizioni dei mondiali ed il Giappone sembra in netta crescita.



La Germania è reduce da una brutta esperienza in Nations League, i tedeschi però hanno spesso dimostrato di risollevarsi nei momenti decisivi, Muller e compagni arrivano quindi a questo mondiale con l’ambizione e l’obiettivo di essere protagonisti fino in fondo.

Tanta qualità ed esperienza per Flick che dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1, pesante l’assenza di Sanè che non ha ancora recuperato da un problema al ginocchio.

Il Giappone è in netta crescita ma il sorteggio non ha certamente aiutato i nipponici che si ritrovano in un girone complicatissimo insieme a Germania e Spagna.

Vista la forza delle avversarie passare il turno significherebbe compiere una vera e propria impresa, Nagatomo e compagni proveranno ad essere l’autentica outsider di questo mondiale.

Germania con il 4-2-3-1, c’è Havertz a fare l’unica punta

Dopo una Nations League molto deludente la Germania è pronta a fare il suo esordio all’interno del mondiale con l’obiettivo di tornare protagonista dopo anni difficili.

L’avventura tedesca inizia con mille difficoltà, Flick infatti dovrà fare a meno di Sanè che si è infortunato al ginocchio e non è ancora al meglio.

Tra i pali c’è ovviamente Manuel Neuer che vince il ballottaggio con Ter Stegen, Rudiger e Sule saranno i centrali di difesa con Kehrer e Raum ad occupare le corsie esterne.

Il centrocampo sarà quello titolare del Bayern Monaco con Kimmich e Goretzka in cabina di regia, dietro all’unica punta Havertz dovrebbero agire Hofmann, Gnabry e Musiala con Muller che rimane in ballottaggio per una maglia da titolare.

Giappone con il 4-2-3-1, in attacco c’è l’ex Liverpool Minamino

Solida e compatta la squadra nipponica arriva al mondiale con grande entusiasmo e la voglia di staccare il pass per gli ottavi di finale.



La retroguardia difensiva davanti a Gonda sarà composta da Sakai, Tomiyasu, Yoshida e Nagatomo, Endo e Shibasak saranno i due mediani che avranno il compito di innescare le qualità degli esterni offensivi.

Davanti l’unica punta sarà l’ex attaccante del Liverpool Minamino, supportato da Kubo, Kamada e Doan.

La partita sarà visibile alle 14 italiane e sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’App di RaiPlay.