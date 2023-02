Ucraina, le ultime notizie: ancora attacchi in Donbass

By

Le truppe russe continuano ad attaccare il territorio del Donbass in Ucraina, come affermano le ultimissime notizie arrivate dal territorio questa mattina. Tutte le news di queste ore.

A fine mese sarà un anno esatto che la guerra in Ucraina è iniziata e ancora ogni giorno, ormai da 12 mesi, arrivano ancora notizie di attacchi e bombardamenti.

Questa mattina, Kiev ha annunciato altri ripetuti attacchi in Donbass, dove le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi. Ecco tutte le novità di questa mattina dal territorio ucraino.

Guerra in Ucraina: le ultime news

Questa mattina lo Stato maggiore dell’esercito ucraino ha annuncio altri attacchi da parte delle truppe russe, nel territorio del Donbass.

Come scrive nel suo report giornalieri, pare che l’esercito ucraino sia riuscito a respingere il nemico, in ben 9 insediamenti, visto che i russi stanno attaccando in ben quattro direzioni.

Nel report si legge:

“Il nemico lancia operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv, ma subisce pesanti perdite”

Nelle ultime ore di ieri 3 febbraio, invece, l’esercito russo ha lanciato 20 attacchi aerei, nello specifico sulle infrastrutture civili delle regioni di Kharkiv e Mykolaiv.

Questi attacchi, sempre secondo quanto scrive lo Stato maggiore dell’esercito ucraino, avrebbero causato diverse vittime tra i civili.

Ma non sono le uniche notizie arrivate in queste ore: pare, infatti, che sette adolescenti siano stati feriti da una mina antiuomo piazzata nella zona di Kharkiv, come ha annunciato il governatore dell’oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov.

Secondo il Kiev Independent, ora i ragazzi sono ricoverati all’ospedale, ma non sono note le loro condizioni attuali.

Inoltre, a Kherson, il centro commerciale Epicentr K è andato a fuoco, dopo un attacco di artiglieria da parte delle truppe russe.

Ancora nessuna informazione sulle vittime del disastro, come afferma il servizio stampa della compagnia della struttura.

Il procuratore generale tedesco: “Abbiamo prove su crimini di guerra in Ucraina”

Intanto dalla Germania arriva la voce del procuratore generale Peter Frank, che ha rilasciato un’intervista al giornale tedesco “Welt am Sonntag”.

In questa intervista, afferma che secondo lui ci sono tutte le premesse per avviare un processo internazionale contro la Russia:

“Ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine”

Secondo quanto affermato, ci sarebbero prove certe di crimini di guerra consumati sul territorio ucraino e, come afferma il procuratore, ad essere processati saranno i leader russi e tutti gli attori che prendono decisioni ai più alti livelli militari.

La Germania ha cominciato a raccogliere prove lo scorso anno, precisamente da marzo 2022, poco dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Inoltre, gli USA promettono ancora sostegno all’Ucraina, per tutto il tempo necessario, come afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken:

“Solo la Russia può mettere fine a questa guerra non provocata. Finche’ non lo farà, noi resteremo al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo che sarà necessario.”

Gli Stati Uniti d’America hanno annunciato che invieranno nuovi pacchetti di difesa agli ucraini, tra cui, sistemi di difesa aerea, veicoli blindati di fanteria, missili anticarro Javelini, munizioni e razzi.