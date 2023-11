Uccide la moglie sotto gli occhi dei figli, le urla dei bambini nella telefonata al 118: “Venite, l’ho ammazzata”

La vittima è Vincenza Angrisano, 42enne di Andria. A colpirla a morte sarebbe stato il marito, Luigi Leonetti, 51 anni.

L’uomo è stato sottoposto a fermo nella notte. Sembra che la vittima e il marito vivessero ormai da separati in casa. Nella serata di martedì sarebbe scoppiata l’ennesima lite tra i due, finita con l’omicidio della donna, avvenuto sotto gli occhi dei due figli, di 6 e 11 anni.

Donna uccisa dal marito ad Andria

È stato sottoposto a fermo Luigi Leonetti, l’uomo di 51 anni accusato di omicidio volontario. L’uomo avrebbe ucciso la moglie, Vincenza Angrisano, 42 anni, accoltellandola sotto gli occhi dei due figli, due bambini di 6 e 11 anni. È stato proprio lui ad allertare un’ambulanza, raccontando quanto era appena successo. “Venite, l’ho ammazzata” ha detto al telefono agli operatori del 118, mentre in sottofondo si sentivano i bambini gridare per lo spavento. Sono stati i sanitari ad avvertire i carabinieri, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

Stando a quanto ricostruito finora, sembra che la coppia vivesse ormai da separati in casa. I due coniugi si erano lasciati da circa un mese, ma lui non si era rassegnato alla fine del matrimonio. Ieri, dopo l’ennesima lite, ha impugnato un coltello e ha ucciso la moglie, colpendola più volte all’addome e al torace. La donna non ha avuto scampo.

I bambini sono stati momentaneamente affidati ad alcuni parenti, mentre Leonetti si trova in carcere in attesa di essere ascoltato dal giudice per le indagini preliminari.

Vincenza Angrisano lavorava nelle vendite di prodotti per la casa, il marito come guardiano in un rimessaggio di auto. Una collega della donna ha raccontato che la vittima aveva intenzione di cambiare casa, perché ormai il rapporto con il coniuge si era logorato. “Lui la trattava male” ha riferito la collega a Tgcom24.

Vincenza Angrisano era stimata e benvoluta. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio in quanti la conoscevano. Tanti sono i messaggi di affetto pubblicati sui social in queste ore.