Coronavirus, Trump e Melania positivi al Covid-19

Dopo aver sminuito per mesi la gravità di Covid-19 e aver demonizzato l’uso della mascherina, anche il Presidente statunitense, Donald Trump, e la First Lady, Melania sono risultati positivi al virus. Il risultato del test, arrivato dopo giorni di preoccupazione da parte dell’entourage del tycoon, che all’inizio della settimana aveva condiviso l’aereo presidenziale con Hope Hicks poi risultata anch’essa contagiata, potrebbe avere effetti tangibili sulla campagna elettorale in corso.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Niente mascherine sull’Air Force 1

A contagiare la coppia presidenziale sarebbe stata una fidata consigliera di Trump, Hope Hicks. L’ex modella di 31 anni, già a capo della comunicazione della Casa Bianca, pr della Trump Organization e portavoce della campagna elettorale, avrebbe scoperto di essere positiva a Covid-19 solo giovedì, dopo aver condiviso tra martedì e mercoledì l’Air Force 1 con il team della Casa Bianca.

Nessuno indossava la mascherina sull’aeromobile, dato che il tycoon ha sempre sostenuto la scarsa utilità dei dispositivi di protezione individuale.

A rischio la campagna elettorale

Lo staff medico della Casa Bianca ha dato conferma della positività del Presidente, annunciata dallo stesso Trump con un post Twitter, assicurando però che non ci saranno interruzioni agli obblighi presidenziali.

In realtà, in piena campagna elettorale per la ricandidatura, è subito stato annullato il primo viaggio in programma. Trump quindi non si recherà in Florida oggi dal momento che, nonostante sia asintomatico, il 74enne dovrà rimanere in isolamento fino a data da destinarsi.

A 33 giorni dal voto del 3 novembre, questo stop rischia di andare a vantaggio della controparte democratica nella sfida alla Casa Bianca, Joseph R. Biden Jr.

Non si può far finta di niente

Nella sua corsa alla rielezione, Trump ha sempre cercato di allontanare la discussione dal tema Coronavirus, concentrandosi invece sulla violenza nelle città, sulla sua nomina alla Corte Suprema, sui voti per corrispondenza e sul rapporto con i liberals dello sfidante Biden.

Purtroppo per lui, però, gli sforzi di convincere governatori e imprenditori a mantenere aperte le attività, scuole e luoghi pubblici, potrebbero essergli costati la salute. Soprattutto perché il Presidente fa parte della fascia demografica più a rischio.

Coronavirus, Trump e Il rischio di aver contagiato i sostenitori

Il primo, in maggio, era stato un valletto personale del presidente, poi la portavoce del vice presidente Mike Pence, Katie Miller. Agenti di scorta, Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Don Junior, in ultimo il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien.

Oggi, lo stesso Trump e signora. Covid-19, quindi, checché ne dica Trump esiste, anche all’interno dello Studio Ovale. Il problema adesso però è quello di averlo portato anche fuori da quelle mura: alla Convention nazionale repubblicana erano presenti oltre mille sostenitori al South Lawn della Casa Bianca, da allora le manifestazioni sono state molte, e sempre senza mascherine.