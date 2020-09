Donald Trump e il suo sfidante alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Joe Biden, si sono finalmente incontrati faccia a faccia. L’appuntamento per il primo incontro/scontro tra il presidente uscente e il candidato democratico è stato alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, a moderare, il conduttore di Fox, Chris Wallace.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il primo dei tre dibattiti fra i due candidati alle elezioni del 3 novembre è partito immediatamente all’insegna della tensione, dei toni alti e delle innumerevoli interruzioni. Sin dai primissimi minuti del confronto, infatti, Trump ha adottato la tattica di interrompere, sia Biden, che lo stesso Wallace.

Tanto che il dibattito è stato spesso molto vicino a sfuggire dal controllo di Chris Wallace, che più di una volta ha dovuto riprendere soprattutto il presidente americano richiamandolo al rispetto delle regole.

Continua a leggere

Continua a leggere

Dibattito all’insegna delle misure anti Covid

Trump e Biden, insieme sul palco, non si sono potuti stringere la mano a causa della pandemia di Coronavirus. Anche il pubblico è stato sottoposto al test per il Covid-19 in modo da evitare qualsiasi tipo di rischio a poco più di un mese dalle elezioni. A causa dell’emergenza sanitaria è cambiata anche la location, che originariamente doveva essere la University of Notre Dame, nell’Indiana.

Trump: Biden vuole un sistema sanitario socialista

Trump ha cercato subito di inquadrare Biden come “un socialista”, accusandolo di volere “un sistema sanitario da Paese socialista”. Biden è scoppiato a ridere e ha risposto: “Io sono democratico” ed è poi partito all’attacco: “Tutti sanno che il presidente Donald Trump è un bugiardo e un clown”, ha affermato di fronte al rivale che negava i rischi cui milioni di americani andrebbero incontro se venisse abolita l’assicurazione Obamacare.

Continua a leggere

Trump e Biden, scontro anche sul tema tasse

Toni infuocati anche sul tema delle tasse. “Ho pagato milioni di dollari”, ha detto Donald Trump. “Hai pagato solo 750 dollari nel 2016 e 2017”, ha replicato Biden riferendosi alle informazioni rivelate dal New York Times. “I miliardari come Trump stanno andando bene – ha continuato il candidato democratico – mentre la gente perde il lavoro per la pandemia e soffre la peggiore depressione economica della storia”.

Continua a leggere

E poi ancora: “Sei il peggior presidente che l’America abbia mai avuto”. Biden ha quindi chiesto con insistenza allo sfidante di pubblicare ufficialmente le sue dichiarazioni fiscali.

Continua a leggere

Non contento Joe Biden ha poi continuato accusando Donald Trump di essere il “cagnolino” di Vladimir Putin.

Sul tema del voto per posta, quasi allo scadere del tempo regolamentare, Trump ha ammesso: “Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi”.

Continua a leggere

E, a differenza dello sfidante, non si è impegnato a riconoscere l’esito delle elezioni. “Ha solo paura del conteggio dei voti – è stata la replica di Biden –. Andate a votare, siete voi che determinate il futuro del Paese. Lui non vi può fermare”.

Sondaggio Cnn, vince Biden con il 60%

Joe Biden ha vinto il primo dibattito televisivo con Donald Trump per il 60% dei telespettatori, contro il 28% che ha indicato il presidente uscente come vincitore. Lo riporta un instant poll della Cnn.

Questi risultati sono quasi identici a quelli della stessa Cnn dopo il primo dibattito tra Trump e Hillary Clinton. Nel 2016 il 62% degli spettatori si era espresso a favore della Clinton, contro il 28% per Trump.

Trump-Biden, il prossimo scontro

Il prossimo incontro tra Joe Biden e Donald Trump è fissato per il 15 ottobre all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami e sarà moderato da Steve Scully di C-Span. Il terzo e ultimo confronto invece è in programma il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennessee, e sarà moderato da Kristen Welker di Nbc. Ci sarà un solo incontro invece fra i due candidati alla vicepresidenza, Kamala Harris e Mike Pence: si terrà il 7 ottobre all’Università dello Utah di Salt Lake City e sarà moderato da Susan Page di Usa Today.