Trova un portafogli e lo riconsegna alla proprietaria: “Io non lo avrei fatto”. Scopriamo cosa è successo a questa donna che si è lasciata andare in una confessione spiazzante dopo il bel gesto nei suoi confronti.

Ci sono degli episodi che appaiono come fenomeni rari ma che dovrebbero rappresentare la normalità. Eppure quando sentiamo delle storie come quella accaduta ad una donna a Roma, che aveva perso il suo portafogli per poi ritrovarlo, intatto e con tutti i contanti all’interno, ci stupiamo sempre. Come se davvero si fosse verificato un evento raro da raccontare ai posteri.

Possiamo in questo casi dire che questi accadimenti ci confermano che ancora qualcosa di buono da salvare nella nostra società c’è ancora, anche grazie a delle persone che rimangono al centro delle attenzioni per gesti che in pochi compirebbero soprattutto in un periodo così complicato che molte famiglie si ritrovano a vivere a causa di una crisi economica senza precedenti nel nostro paese.

Ritrova il portafogli, la sua reazione è spiazzante

Al centro di questa storia c’è una donna, una mamma di due bambini, che aveva perso il suo portafogli pieno di contanti e che lo ha ritrovato grazie ad un uomo che lo ha riconsegnato alle casse di un supermercato. La signora era scesa per svolgere alcune faccende per la casa, e si era fermata prima ad un negozio di casalinghi e poi al supermercato. Tornando a casa aveva fatto tappa in un tabacchi.

Ma al momento del pagamento si era accorta di aver smarrito il portafogli. Una bellissima storia che ha raccontato anche al Messaggero, ed è avvenuta a Roma nella zona Vigne Nuove, che si trova a Nord Est della capitale. La zona dove si è mossa la donna è stata quella di via Valvassura, entrando in un negozio di casalinghi e poi un un supermercato.

Qui non si è accorta di aver perso il suo portafogli dalla borsa ed ha continuato il suo percorso verso casa facendo tappa in un tabacchi. Ed è stato li che si è accorta di non aver con se il suo oggetto prezioso che conteneva parecchi contanti ma anche carte di credito e foto dei bambini, oltre che documenti personali. “Ho perso tutto” ha pensato in un primo momento (qui abbiamo raccontato un’altra bellissima storia che ha emozionato tutti).

Il grande stupore nel momento del ritrovamento

Il suo primo pensiero è stato quello di ripercorrere il tragitto verso il negozio di casalinghi e quello per il supermercato, ma nulla, del portafogli nemmeno le tracce. Così come anche nel negozio di casalinghi, zero, del portafogli nessuno aveva visto nulla. A quel punto ha contattato i vari call center per bloccare almeno le carte di credito, per poi entrare nel supermercato.

Alle casse la bella notizia: un uomo lo aveva ritrovato per terra poco prima consegnandolo agli addetti alla sicurezza. La donna ha provato una forte gratitudine verso quello sconosciuto che per lei è stato “Un vero angelo perché mi ha salvata. Avevo di tutto nel portafogli e vedo che non è stato toccato nulla“.

La donna poi si è lasciata andare ad una confessione che ha stupito tutti: “Ci sono tutti i contanti, parliamoci chiaro, io ho due figli e probabilmente io al suo posto mi sarei comportata in modo differente. Non sono ipocrita. Ma allo stesso tempo ringrazio di cuore questa persona che ha compiuto questo nobile gesto”.