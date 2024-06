Buttano le angurie nei contenitori dei rifiuti sbagliati: le cifre della multa

Buttano le angurie nei contenitori dei rifiuti sbagliati: scatta una multa da 120 euro: fate attenzione a come differenziate la spazzatura se non volete correre guai seri.

Fate molta attenzione quando differenziate i vostri rifiuti ed accertatevi sempre, prima di lasciarli in strada negli appositi spazi dedicati, di aver fatto tutto in modo corretto perché stanno scattando delle multe molto salate contro chi fa il furbetto o conferisce in modo sbagliato. E quello che è accaduto ad un cittadino di Novi Ligure ne è la conferma.

Come si legge su Facebook, da un post della società Gestione Ambiente spa, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di piemontese, in provincia di Alessandria, i provvedimenti a carico dei cittadini possono essere anche molto salati con verbali che poi diventa pesante pagare, soprattutto in questo periodo di crisi economica per molte famiglie.

Un verbale salato che è anche da esempio per tutti

Non si scherza più con la raccolta differenziata dei rifiuti, anche perché sono tanti i Comuni italiani che stanno da tempo mettendo a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti per svolgere al meglio la differenziazione della spazzatura e onestamente dopo anni non si possono più ammettere delle negligenze così pesanti. Il verbale di Novi Ligure non sarà dimenticato facilmente.

Sia per la cifra che il cittadino sarà costretto a pagare (120 euro) sia per il motivo che ha portato a questo provvedimento. Infatti, da come si apprende dal post di Gestione Ambiente, pare che siano state trovate due angurie nei contenitori di carta e plastica, creando scompiglio nella raccolta differenziata. A notificare il provvedimento gli agenti della Polizia Municipale.

Che sono stati inviati nel controllo dall’azienda e che hanno accertato l’infrazione commessa. La speranza è che questo verbale esemplare possa sensibilizzare ancora di più la popolazione non solo di Novi Ligure ma di tutta Italia, perché si deve capire una volta per tutte che la raccolta differenziata non è facoltativa ma obbligatoria per tutti e che aiuta tantissimo il nostro ambiente (qui abbiamo parlato di un altro rischio che si potrebbe riscontrare nelle nostre case in questo periodo dell’anno).

Il motivo del verbale da 120 euro

Ma perché si è arrivati ad una sanzione di 120 euro? Come hanno spiegato da Gestione Ambiente, è stato notificato un verbale di quella somma per le due angurie sversate in modo errato: 50 euro di sanzione e 10 di spese per i due frutti simbolo dell’estate che sono costati appunto al cittadino 120 euro. Una mazzata che si poteva tranquillamente evitare senza problemi.

La sanzione è stata notificata il 27 maggio scorso, dopo che la società che si occupa di raccolta dei rifiuti nel comune piemontese ha fatto una segnalazione alla Polizia Municipale che è prontamente intervenuta riscontrando effettivamente l’infrazione con materiale organico conferito negli appositi spazi destinati alla plastica e alla carta. Pensateci bene, dunque, prima di commettere qualche leggerezza che potrebbe costare cara.