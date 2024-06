Previsioni meteo: ultimi temporali, poi arriva il caldo con l’anticiclone africano

Da mercoledì 5 giugno, tutta l’Italia, per la prima volta quest’anno, verrà raggiunta dall’anticiclone africano, in questo caso Scipione.

Questo fenomeno porterà un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Vediamo cosa aspettarci per i prossimi giorni.

In arrivo l’anticiclone africano

Ultimi giorni di pioggia, poi arriverà il primo, vero caldo di quest’estate 2024 ormai alle porte. L’anticiclone Scipione porterà correnti di aria calda dal Sahara, garantendo una diffusa stabilità atmosferica su tutto il territorio italiano. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo valori tipicamente estivi. Nel Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, si toccheranno picchi prossimi ai 36/37°C nelle ore più calde.

Anche il Nord godrà di una diffusa stabilità, con temperature che raggiungeranno punte di 33/34°C tra Sabato 8 e Domenica 9 Giugno.

Le previsioni per la settimana

Mercoledì 5 giugno: per la prima volta, l’anticiclone africano raggiungerà l’Italia, portando stabilità atmosferica, sole prevalente e temperature in aumento. Le regioni settentrionali vedranno picchi di 30°C, e potrebbero superare questa temperatura nel basso Veneto e in Emilia, come a Bologna. Al Sud, le zone interne di Sardegna e Sicilia toccheranno i 34-36°C, mentre a Firenze e Roma si prevedono 29-31°C.

Giovedì 6 e venerdì 7 giugno: ancora caldo al Nord, con picchi di temperatura. Tuttavia, il tempo potrebbe peggiorare nel fine settimana, almeno nella parte settentrionale.

Le previsioni dettagliate per le diverse regioni:

Nord : Lunedì 3, instabilità su Triveneto, Alpi e Prealpi. Martedì 4, temporali sparsi nel pomeriggio. Mercoledì 5, soleggiato e caldo.

: Lunedì 3, instabilità su Triveneto, Alpi e Prealpi. Martedì 4, temporali sparsi nel pomeriggio. Mercoledì 5, soleggiato e caldo. Centro : Lunedì 3, instabilità sulle regioni adriatiche e sugli Appennini. Martedì 4, prevalenza di sole. Mercoledì 5, tutto sole con caldo estivo.

: Lunedì 3, instabilità sulle regioni adriatiche e sugli Appennini. Martedì 4, prevalenza di sole. Mercoledì 5, tutto sole con caldo estivo. Sud: Lunedì 3, prevalentemente soleggiato. Martedì 4, sole. Mercoledì 5, molte nuvole ovunque, ma temperature oltre la media stagionale.

Questa svolta attesa per i prossimi giorni segnerà probabilmente l’inizio dell’Estate italiana, ponendo fine a un mese di maggio caratterizzato da perturbazioni temporalesche e da tempo instabile su tutta la penisola.