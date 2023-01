Tromba d’aria a Valmontone, tetti scoperchiati e danni alle case: 30 famiglie evacuate | Paura a Ischia

Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco a Valmontone, colpita nelle scorse ore da una violenta tromba d’aria.

Al momento la zona più colpita è quella di via Gramsci, via Colle delle Pastene e Colle Piscarello. Almeno 30 le famiglie fatte evacuare e due i feriti. Il sindaco ha annunciato la richiesta di ‘stato di calamità naturale’ alla regione Lazio.

Una tromba d’aria a Valmontone, provincia di Roma, si è registrata nel pomeriggio di martedì, 17 gennaio. Al momento sono oltre 30 le famiglie evacuate e circa una 40ina le abitazioni danneggiate. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave, ma tanta la paura per il maltempo che – anche questa mattina – sta continuando a imperversare nelle regioni del centro-sud.

Le zone di Valmontone maggiormente colpite sono quelle di via Gramsci, via Colle delle Pastene e Colle Piscarello. Sul posto sono giunti i carabinieri e diverse squadre di vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per accertare eventuali altri danni. Tanti i tetti danneggiati, con le tegole trascinate via dal forte vento e scaraventate sulle auto parcheggiate in strada. Diversi alberi sono caduti sulla carreggiata, il che ha reso necessaria la chiusura di alcuni tratti di strada, per consentire la rimozione degli arbusti.

#Maltempo #Roma, tromba d’aria a Valmontone, divelti i tetti di alcune case: evacuate 9 famiglie. 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco nella Capitale nelle ultime 24 ore (foto Lungotevere Flaminio) #17gennaio pic.twitter.com/bO1oBiLcTl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 17, 2023

I feriti sono al momento due: si tratta di una cittadina straniera colpita da una finestra della propria abitazione e un uomo colpito da alcune tegole. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il sindaco di Valmontone ha annunciato che chiederà alla regione Lazio lo stato di calamità naturale per i danni subiti.

Danni ingenti anche in Campania

L’ondata di maltempo che ha colpito la costa laziale non ha risparmiato la Campania, dove la Protezione Civile ha prolungato l’allerta meteo arancione anche per la giornata di oggi, 18 gennaio.

Nel pomeriggio di martedì il forte vento ha buttato parzialmente giù un ponteggio allestito sulla facciata di uno stabile di quattro piani nel quartiere Vomero del capoluogo. In piazza Cavour, cuore del centro storico, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta. In entrambi i casi – fortunatamente – non si sono registrati danni.

#Maltempo #Campania, per forte vento e pioggia, caduti a #Napoli un ponteggio in zona Vomero e un grosso albero nel centro storico: nessuna persona coinvolta. 195 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: 50 Napoli e Caserta, 40 Salerno, 32 Avellino, 22 Benevento [#17gennaio 16:15] pic.twitter.com/4nN9xmRYBf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 17, 2023

Intanto, cresce la paura anche a Ischia, dove questa mattina sono state evacuate 400 persone. Il pericolo di nuove frane e le mareggiate hanno fatto scattare le procedure di sicurezza messe a punto dopo l’alluvione del 26 novembre scorso e costato la vita a 11 persone. Gli abitanti delle zone ad alto rischio sono stati fatti evacuare, mentre per quelli delle zone considerate a minor rischio è stato disposto di rimuovere i veicoli in sosta nelle strade pubbliche e consigliato di non spostarsi e non utilizzare scantinati e piani bassi delle case.