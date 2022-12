È stato ritrovato il corpo dell’ultima dispersa della frana di Ischia

Dopo giorni di ricerca, i vigili del fuoco hanno ritrovato pochi minuti fa, a Casamicciola Terme, nell’isola di Ischia, il corpo di una donna, che potrebbe essere quello dell’ultima (e dodicesima) vittima della frana che il 26 novembre ha colpito la cittadina dell’hinterland di Napoli.

Ancora non identificato il cadavere, dovrebbe essere quello di Maria Teresa Arcamone. La donna si trovava nel parcheggio di via Santa Barbara sotto il fango indurito, in zona rossa. A questo punto non risultano altri dispersi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO