Lavatrice, perché è sconsigliato usare il lavaggio rapido: cosa accade ai panni

Lavatrice, sai perché non dovresti mai utilizzare il lavaggio rapido? Succede una cosa incredibile ai panni. Te lo sconsigliamo vivamente.

Quante volte, pensando di risparmiare in bolletta, avrai fatto anche tu il lavaggio rapido dei panni? Sappi che gli esperti lo sconsigliano. Ecco che cosa succede ai tuoi vestiti.

Lavatrice, l’elettrodomestico indispensabile in una casa

In una casa possono mancare tantissime cose ma mai un elettrodomestico che ha cambiato la quotidianità domestica: la lavatrice. Rispetto a qualche anno fa, la tecnologia oggi è straordinariamente cambiata e anche gli elettrodomestici hanno subito delle migliorie, in termini di funzionalità, davvero notevoli.

Per quanto riguarda per esempio le lavatrici, abbiamo di quelle che consentono un importante risparmio in bolletta grazie alla ri-classificazione della efficienza energetica, quelle che addirittura lavano e asciugano insieme e quelle che consentono un facile stiraggio: insomma, ce ne sono di tutti i tipi.

Sicuramente anche tu, sul tuo elettrodomestico, avrai notato che tra i vari programmi di lavaggio c’è quello definito rapido, veloce o express. Si tratta di una modalità che ti consente di lavare i tuoi vestiti in tempi record.

Senza dubbio pure tu avrai utilizzato questo programma più volte pensando di fare bene. Ci dispiace darti una brutta notizia: non è così! Gli esperti sconsigliano di utilizzare il programma rapido. Ecco per quali ragioni.

Perché non dovresti utilizzare il lavaggio rapido

Tutte le lavatrici presenti sul mercato offrono la possibilità di effettuare un lavaggio rapido, ovvero di lavare il bucato in tempi ridotti. Se anche tu hai utilizzato più volte questa modalità, sappi che hai messo a rischio l’incolumità dei tuoi panni.

Non è così vantaggioso come potresti credere. Ti spieghiamo le ragioni. Sicuramente, la lavatrice è tra gli elettrodomestici più utilizzati in una casa. Le sue caratteristiche innovative ci consentono di avere vestiti freschi e puliti ogni volta che vogliamo.

Ma alcuni programmi, come quello rapido, potrebbero rivelarsi inadatti e addirittura causare danni irreversibili ai tuoi indumenti. Tutta colpa della modalità veloce. Ecco perché gli esperti la sconsigliano.

Ogni modello di lavatrice prevede un tipo diverso di programma rapido che va da un minimo di 15 minuti a un massimo di un’ora. Nel lavaggio rapido è prevista la lavatura, il risciacquo e la centrifuga.

Questa modalità potrebbe risultare ottima se si hanno pochi vestiti da lavare eppure non è sempre così. Il programma rapido prevede una pulizia effettuata al massimo a 30 gradi, una temperatura questa che non è sufficiente non soltanto per rimuovere macchie di sporco ma che è soprattutto inadatta a eliminare batteri e acari della polvere.

Con una temperatura così bassa, risulta impossibile disinfettare per bene gli indumenti e ancor più biancheria, lenzuola, asciugamani, body per i più piccolini e indumenti intimi come gli slip.

Ma non è tutto. Se hai utilizzato spesso il lavaggio rapido pensando che, data la breve durata, ti avrebbe consentito di risparmiare in bolletta, anche qui ti sei sbagliata. L’attivazione della modalità rapida rende il tuo elettrodomestico più energivoro, questo significa che la tua lavatrice avrà bisogno di più energia per riscaldare l’acqua in poco tempo.

Morale della favola? Il consumo di energia sarà maggiore e ovviamente la tua bolletta più alta. C’è una possibilità di risparmio? La risposta è sì. Le lavatrici moderne prevedono anche un programma “Eco” che ti consente di risparmiare sul tempo disinfettando gli indumenti ed evitando di sprecare energia.

Ovviamente si tratta di un lavaggio più lungo ma che non rovinerà i tuoi panni e soprattutto il tuo portafoglio. Oltretutto, il lavaggio rapido non è adatto a tutti i tipi di tessuti. Per esempio, seta, lana e pizzo sono particolari e richiedono un lavaggio delicato e non breve.

Ti consigliamo sempre di dare un’occhiata alle etichette dei vestiti su cui vengono riportate le indicazioni precise di lavaggio e asciugatura. In questo modo eviterai di fare i danni ai tuoi indumenti.