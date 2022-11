Miriam Ciobanu aveva soltanto 22 anni. L’incidente che le è costato la vita si è registrato a Pieve Del Grappa (Treviso) la notte scorsa.

A investirla un ragazzo poco più grande di lei, che stava rientrando da una festa di Halloween. Il giovane è risultato positivo ad alcol e droga. Al momento si trova in ospedale, perché è rimasto lievemente ferito nell’impatto. Su di lui pende l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Miriam Ciobanu travolta e uccisa da un’auto a 22 anni

Aveva trascorso la serata in pizzeria con il fidanzato e aveva poi deciso di restare a dormire da lui. Durante la notte però i due avrebbero avuto una discussione, così Miriam Ciobanu ha deciso di tornare a casa. Ha provato a chiamare il papà, che poco prima le aveva già risposto a un messaggio in cui gli dava appuntamento per l’indomani mattina. Nel cuore della notte, però, quelle chiamate sono rimaste senza risposta – stando a quanto riferisce Tgcom24 – e Miriam ha deciso di incamminarsi a piedi verso casa.

Quella decisione le è costata la vita. Sulla strada del ritorno, la giovane – originaria di Udine ma residente a Pieve del Grappa – è stata travolta da un’Audi A3.

Lo schianto non le ha lasciato scampo e Miriam è morta sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dei carabinieri, che ha allertato i genitori della ragazza.

Conducente positivo ad alcol e droga

Alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso Miriam c’era un giovane di appena 23 anni, che stava rientrando da una festa di Halloween. Sottoposto al test di alcol e droga, il conducente è risultato positivo a entrambi. Al momento si trova ricoverato in ospedale, perché nell’incidente è rimasto lievemente ferito.

Su di lui pende ora l’accusa di omicidio stradale, aggravata dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol. Miriam lavorava saltuariamente come barista, ma il suo sogno era quello di iscriversi alla Facoltà di Criminologia a Padova. Il papà gestisce il bar “Da Miki” a Fietta. Stando a quanto riferito, Miriam gli aveva inviato un messaggio per avvertirlo che dopo la serata in pizzeria, sarebbe rimasta a dormire a casa del fidanzato e l’indomani sarebbe rientrata per pranzare insieme.

Poi nel cuore della notte la discussione con il ragazzo e la decisione di incamminarsi verso casa. È morta così, a soli 22 anni, Miriam Ciobanu. Una tragedia che riporta alla mente il dramma che – soltanto qualche giorno fa – è costato la vita a Francesco Valdiserri, il ragazzo romano che proprio oggi avrebbe compiuto 19 anni.

Il ragazzo è stato travolto e ucciso da un’auto la sera del 19 ottobre scorso mentre percorreva via Cristoforo Colombo a Roma insieme a un amico. I due ragazzi si stavano recando alla fermata del pullman, dopo una serata al cinema, per tornare a casa. Un’auto – piombata alle spalle – ha travolto Francesco, che è morto sul colpo. Alla guida della vettura una ragazza di 23 anni, che è risultata positiva al test di alcol e droga.