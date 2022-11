La decisione dei Tory di sospendere da deputato Matt Hancock, dopo la scoperta della sua partecipazione ad un reality show britannico.

Non è il primo caso in Gran Bretagna. Sempre nel partito di maggioranza Tory un’altra deputata aveva ricevuto una sospensione temporanea per aver partecipato allo stesso reality. Matt Hancock durante la pandemia aveva perso il posto di ministro della Sanità durante il covid per un altro scandalo.

Matt Hancock, secondo sospensione: parteciperà a un reality show

Non c’è pace per il partito conservatore britannico. Ancora trambusto in casa Tory, certo nulla di paragonabile alla crisi interna che portò la scorsa estate quasi allo smantellamento tra dimissioni e scandali – veri e presunti. Piuttosto una figuraccia, nel senso più letterale del termine, per Matt Hancock che pare non aver perso il vizio.

Già nel 2020 l’ex ministro della Sanità aveva perso il posto a causa di alcune immagini divulgate durante le quali il politico si lascava andare a delle effusioni insieme all’amante Gina Coladangelo. Il tutto dopo aver ovviamente invitato la popolazione a non scambiarsi baci o abbracci per contenere la diffusione del virus.

Stavolta il deputato conservatore però è stato sospeso dal partito per la decisione di partecipare a un reality show. Una volta che i Tory sono venuti a conoscenza della sua presenza del cast di I’m A Celebrity Get Me Out Of Here, si è deciso per l’espulsione. Non è chiaro ancora se la sospensione sarà temporanea o definitiva. Intanto Sir Hancocok non è il primo dei suoi ad aver perso il posto per tali ragioni.

Gran Bretagna, i precedenti in politica: da Nadine Dorries a Ed Balls

Il programma dell’emittente inglese Itv, molto simile alla nostra Isola dei Famosi, inizierà la prossima settimana. I concorrenti di I’m A Celebrity Get Me Out Of Here, tra cui a questo punto anche Hancock, dovranno cimentarsi in una serie di sfide estreme in Australia.

Incredibilmente, nel 2012, una collega dell’ex ministro della Salute durante il governo di Boris Johnson aveva preso parte al reality e per questo anche lei sospesa. Si tratta di Nadine Dorries, che aveva macchiato in qualche modo la sua carriera politica per la decisione di intraprendere tale avventura televisiva.

Differente il caso del partito laburista inglese, quando Ed Balls ex ministro e deputato – marito della ministra Yvette Cooper – aveva partecipato nel 2016 alla versione inglese di ballando con le stelle. In quell’occasione però il politico aveva già perso il suo seggio alla Camera dei Comuni, anche se non mancarono ovviamente le polemiche nemmeno in quel frangente.