Morto il rapper Takeoff dei Migos: ucciso a Houston durante una sparatoria

Negli Stati Uniti un rapper conosciuto come Takeoff, facente parte di un gruppo hip hop chiamato Migos, è stato ucciso a 28 anni.

Durante la notte di Halloween, il rapper è stato colpito da proiettili d’arma da fuoco a Houston. La sparatoria è avvenuta all’interno di una sala da bowling mentre il giovane rapper giocava con un suo collega a dadi.

Ciò che è stato riportato da TMZ e The Guardian è che il rapper, il cui nome di battesimo era Kirshnik Khari Ball, si è trovato accidentalmente in una sparatoria durante la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre intorno alle ore 2:30. La sparatoria che lo ha coinvolto si è registrata nella sala da bowling di Houston, in Texas.

Tutto ciò mentre il giovane stava giocando a dadi con un suo collega musicista, di nome Quavo, che invece pare sia rimasto illeso.

La polizia afferma che altre persone, due per la precisione, sono rimaste soltanto ferite dai colpi arma da fuoco e quest’ultime sono state portate in ospedale con dei mezzi privati.

Un video documenta l’accaduto

Sul sito TMZ è stato caricato un video, pare che la sparatoria sia scoppiata dopo un alterco e un proiettile pare abbia raggiunto il giovane ventottenne alla testa.

Nel video le immagini parlano chiaro: si vede chiaramente Quavo, collega produttore discografico nonché zio del giovane rapper, che cerca in tutti i modi di soccorrere il giovane.

Prima che il rapper morisse è stato postato un selfie che ritraeva lui insieme agli altri membri del gruppo Migos.

Pare che all’interno del video si veda chiaramente il corpo del rapper ventottenne senza vita e con la testa immersa in una pozza di sangue. Altre due persone sono rimaste coinvolte, le loro condizioni però non sono note e non si sa quindi se siano in condizioni gravi o meno.

Quavo è rimasto illeso e sempre nel video lo vediamo avvicinarsi a Takeoff morente cercando in tutti modi di aiutarlo.

Ma quando si rende conto che la situazione è grave e che non c’era più niente da fare per Takeoff, chiama i soccorsi.

Il rapper Takeoff è stato dichiarato morto sul colpo.