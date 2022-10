Si sono svolti questa mattina alle 12 i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne falciato da un’auto mentre camminava sul marciapiedi, lungo via Cristoforo Colombo, la sera del 19 ottobre scorso.

Alla cerimonia era presente anche la neo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dopo la nomina ufficiale al Quirinale, ha voluto essere presente alla cerimonia. Con lei anche Ignazio La Russa e Antonio Tajani.

Alla guida dell’auto una ragazza di 23 anni, trovata positiva al test di alcol e droga. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e la giovane – che ha riferito di non ricordare nulla di quei drammatici istanti – è stata posta agli arresti domiciliari. Pare che stesse utilizzando il cellulare e che procedesse a una velocità di 70 chilometri orari, mentre su quel tratto di strada il limite è di 30 Km/h.

L’ultimo saluto a Francesco Valdiserri

Si sono svolti questa mattina alle 12, presso la basilica Santa Maria Liberatrice a Testaccio, i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso da un’auto la sera del 19 ottobre scorso mentre percorreva via Cristoforo Colombo a Roma.

Ai funerali, oltre a parenti e amici, era presente anche la neo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto far sentire la sua vicinanza ai genitori di Francesco, i due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro. Era stata proprio la mamma del ragazzo – l’indomani mattina – ad annunciare la morte del figlio con un commovente messaggio sui social.

Ad accogliere la bara bianca di Francesco un lungo striscione giallorosso, colori della sua squadra del cuore, con la scritta “Ciao Francesco“. Proprio l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha salutato il giovane tifoso con un commovente messaggio.

Convalidato l’arresto della conducente

La sera della tragedia, Francesco stava rientrando a casa con un amico, quando un’auto è piombata sul marciapiedi e lo ha preso in pieno. I due ragazzi erano stati al cinema e si stavano dirigendo verso la fermata del pullman, che li avrebbe riportati alle rispettive abitazioni, quando la Suzuki Swift li ha travolti. Francesco è morto praticamente sul colpo. Le ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.

Ferito anche l’amico che era con lui, fortunatamente non in modo grave. Alla guida della vettura che ha travolto i due ragazzi una giovane di 23 anni, che è risultata positiva al test di alcol e droga. La ragazza si trova ora agli arresti domiciliari e rischia l’accusa di omicidio stradale.

Pare che fosse al cellulare al momento dell’incidente, ma saranno i controlli sul dispositivo elettronico a dirlo con certezza. Non solo, sembra che procedesse a 70 chilometri su un tratto di strada in cui la velocità consentita è di 30 km/h. La 23enne ha raccontato di non ricordare nulla del momento dell’incidente. In auto con lei c’era un ragazzo, poco più giovane, che ora non riesce a darsi pace, per non essere riuscito a fermare la corsa dell’auto finita addosso ai due pedoni.

Nelle scorse ore è stato convalidato il suo arresto e la giovane è finita agli arresti domiciliari.