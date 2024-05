Trasferire WhatsApp dal telefono Android all’iPhone: segui questo metodo

Il trasferimento dei dati WhatsApp da un telefono Android a un iPhone può apparire particolarmente complesso: in realtà basta seguire un semplice metodo per completarlo molto rapidamente. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio come fare.

Non è poi così raro che un utente si ritrovi a passare da un telefono Android a un iPhone. Tentare una nuova esperienza con un telefono basato su iOS è certamente un buon modo per farsi un’idea di entrambi i sistemi operativi. Tuttavia quando si deve passare da uno smartphone Android a un iPhone sorge sempre qualche problema logistico. In particolare gli utenti che devono compiere questa operazione hanno necessità di trasferire le chat WhatsApp da un prodotto all’altro. Può sembrare qualcosa di molto complicato, ma in realtà non è così: bastano pochi passaggi che andiamo a spiegare nel dettaglio.

Prima di tutto è bene precisare che seguendo questi metodi non si corre il rischio di perdere i dati di WhatsApp durante il trasferimento. Naturalmente, prima di procedere con questa operazione è importante attivare l’iPhone, in modo tale che possa ricevere i dati. In più, prima di dare il via al trasferimento dei dati dell’app verde da un telefono all’altro è sempre meglio effettuare il backup dei dati sul dispositivo Android.

Trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone: la procedura è semplice e veloce

Infine, utilizzando l’app Passa a iOS si potrà eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica dell’iPhone. Un passaggio importante per far sì che l’iPhone non abbia dati precedenti, come richiesto da Passa a iOS per completare il trasferimento.

Fatti i dovuti chiarimenti possiamo andare a vedere quali sono i metodi migliori per trasferire i dati WhatsApp da un telefono Android a un iPhone. Dobbiamo affidarci a iToolab WatsGo, un’applicazione pensata e realizzata proprio per questo scopo. Questa app è compatibile con più di 6000 dispositivi Android e permette di trasferire file di grandi dimensioni senza alcun problema.

La prima cosa da fare è installare il programma sul PC. Fatto ciò, si seleziona WhatsApp dal pannello e si clicca poi sull’opzione Trasferimento WhatsApp. Ora è possibile collegare i due telefoni al computer.

Bastano pochi e semplici passaggi per completare il trasferimento

Per il telefono Android si esegue il debug USB, mentre per l’iPhone si clicca su Affidabile. Non resta che andare a selezionare i dati che dovremo trasferire da un device all’altro.

Completato il tutto procediamo con il backup di WhatsApp: solo dopo questo ultimo step il trasferimento verrà portato a termine, con conseguente riavvio dell’iPhone. Un metodo davvero molto semplice che consente di completare il trasferimento dei dati in poco tempo e senza alcuna preoccupazione.