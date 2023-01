Traghetto in avaria urta molo a Portoferraio, 3 feriti

By

Un traghetto ha urtato oggi il molo di Portoferraio, sbattendo a causa di un guasto tecnico in fase di ormeggio.

Il comandante è riuscito a intervenire prontamente per contenere i danni, ordinando subito una manovra di emergenza. Per questo motivo, il bilancio parla di 3 feriti e non è stato più grave.

Traghetto in avaria a Portoferraio

Un traghetto che stava percorrendo oggi la linea Piombino-Portoferraio, ha urtato violentemente il molo del porto di quest’ultimo paese, nell’isola d’Elba, a causa di un’avaria che si è verificata durante la fase di ormeggio.

Il comandante dell’imbarcazione ha tentato di contenere i danni e per farlo ha ordinato una manovra di emergenza per cercare di salvare coloro che erano a bordo.

Ci sono stati 3 feriti che sono stati portati in ospedale, ovvero due passeggeri e il cuoco di bordo. Questi sono stati i più gravi e poi ce ne sono stati altri che hanno riportato ferite più lievi.

Tanta la paura a bordo anche perché una donna è caduta sbilanciata dallo scossone ricevuto a causa dell’impatto, infatti in quel momento stava scendendo le scale per il ponte veicoli.

Altri passeggeri ancora sono scivolati ma come dicevamo, oltre lo spavento non ci sono state vittime sul traghetto Oglasa della Toremar, solo feriti e alcuni danni strutturali abbastanza importanti che hanno determinato il fermo della nave per verificare la situazione.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione da parte della autorità, l’avaria è stata segnalata intorno alle 20, in particolare sembra che il guasto abbia interessato l’apparato comando, per questo il capitano ha ordinato alla sala macchine la marcia indietro e il calo immediato delle ancore per arrestare l’abbrivio del traghetto.

Il punto di impatto è stato presso il molo 3 del porto ma grazie alle tempestive manovre di emergenza, lo schianto è stato limitato e più leggero di quanto sarebbe stato, con un conseguente epilogo tragico.

Il bulbo della nave risulta molto danneggiato nella parte immersa in acqua. Tutto è avvenuto in pochi secondi e c’è stata l’urgenza di intervenire nell’immediato.

Le forze dell’ordine sono giunte insieme ai Vigili del Fuoco, per scopo precauzionale, così come i soccorritori del 118 per assistere le persone ferite.

I passeggeri sono stati fatti scendere dal traghetto così come i 38 veicoli che c’erano a bordo, ora gli agenti stanno ascoltando le versioni dell’equipaggio e dei passeggeri per capire la dinamica dei fatti.

Sul traghetto c’erano 128 passeggeri e le operazioni di sbarco sono state effettuate senza problemi. La capitaneria di Portoferraio ha preso in custodia il traghetto per gli accertamenti dal punto di vista tecnico.