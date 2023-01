Codice della strada, il divieto è per tutti: 4000€ di multa se lo fai alla guida

C’è un nuovo divieto sul Codice della Strada che se non viene rispettato può far scattare sino a 4000 euro di multa. Ecco che cosa bisogna assolutamente evitare.

Per chi crede che guidare e stare in strada sia un gioco, purtroppo si sbaglia. La sicurezza è uno dei primi fattori che devono essere presi in considerazione, così come l’attenzione e la completa conoscenza del Codice della Strada che muta e si evolve continuamente.

Questo significa che ogni guidatore di mezzo deve essere in grado di gestire una qualsiasi situazione, rispettare i segnali e ovviamente le velocità. Chi non lo fa riceverà una multa salata, decurtazione dei punti e in certi casi anche la sospensione della patente. Perchè rischiare? Vediamo insieme come evitare una multa da 4.000 euro.

Codice della strada: nuove regole e multe salate

Guidare e condurre un mezzo significa conoscere approfonditamente il Codice della Strada. Spesso si danno per scontate tantissime cose, ma questa conoscenza si acquisisce in un primo tempo quando si studia per l’esame presso la Scuola guida e poi con la pratica su strada.

Sarebbe un errore pensare che una volta acquisita la patente di guida non si debba più fare nulla o aggiornarsi su quelli che sono gli aggiornamenti delle regole o sanzioni. La conoscenza approfondita del regolamento è importante, anche perché come accennato ci sono delle variazioni giorno per giorno.

Sulle strade europee di recente si sono aggiunti degli altri mezzi di trasporto, ecologici e veloci che permettono di percorrere le strade senza alcuno stress. Stiamo parlando delle e-bike ovvero le biciclette con pedalata assistita che sfruttano l’energia per aiutare nel percorso (decisamente più agevole e meno faticoso).

Tenendo presente che tutti coloro che hanno una bicicletta siano invitati a rispettare il Codice della Strada, i soggetti che usano questi mezzi elettrici devono comportarsi in maniera corretta e sicura in strada. Per questo motivo sono state studiate nuove regole al fine di consentire la circolazione di questi mezzi.

Una tipologia di trasporto che si è prepotentemente messa su strada, ma i conduttori del mezzo sono invitati a seguire la regolamentazione UE: ma quanti non conoscono ancora le regole?

Come evitare 4.000 euro di multa in strada?

Per evitare una multa salatissima è bene sapere che all’interno del Codice della Strada non rientrano i mezzi con due ruote, che si spostano con forza muscolare o motore elettrico (potenza di 0,25kW).

Una volta che il mezzo raggiunge la velocità di 25Km/h, questo deve essere in grado di rallentare e rientrare nella sua categoria con potenza massima di 250W. Se un soggetto produce, vende o usa una bici che non rispetta gli standard le multe sono molto salate e partono da 1.000 euro per poi superare i 4.000 euro.

Ovviamente, lo stesso trattamento è dedicato anche a chi manomette la bici per farla andare più veloce con una sanzione da 3.382 euro.